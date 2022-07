Mañanera de AMLO: López Obrador califica como “muy bueno” el dato del Inegi sobre la caída de homicidios en el País en 2021

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy bueno” el dato de caída en homicidios en el País dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Fue muy bueno el dato del INEGI sobre homicidios, porque no se trata sólo de crecer, se trata que haya desarrollo y paz. Si hay crecimiento económico y no tenemos paz y tenemos que vivir con miedo y con temores, eso no es vida. El reto es que logremos el bienestar material, del alma, paz y la tranquilidad y en eso estamos”, dijo.