Mañanera de AMLO: López Obrador asegura estar fuerte para terminar su mandato tras filtración de enfermedades

Ciudad de México (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene la fortaleza suficiente para concluir la tarea de sentar las bases de la transformación, luego de que se filtrara información sobre su estado de salud.

Tengo la fortaleza suficiente y las convicciones y el amor al pueblo para concluir la tarea de sentar las bases de la transformación de México”, dijo durante su conferencia matutina.

Y agregó: “Y pueden sacar lo que quieran, que el ‘Cash’, cualquier cosa, nomás no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde”.

Tras filtración de enfermedades, AMLO asegura estar fuerte para concluir su tarea de transformar el País. Foto: Especial

Asegura AMLO que tiene enfermedades que no aparecen en filtración

El mandatario agregó que hay enfermedades que padece y que no aparecen en la filtración y aceptó que “ya está chocheando”, pero que eso no impide que se encuentre fuerte.

“Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda, que es el pueblo y mi autoridad moral”, indicó.

López Obrador precisó que “de que estoy enfermo, eso es de dominio público”, pero “ahí estoy, bateando arriba de 300”.