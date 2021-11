CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, se comprometió durante la Cumbre de Jefes de Estado en Washington a que habrá cooperación tecnológica para conectar y llevar Internet a todos los rincones de México.

Revisamos una agenda con Kamala, se han venido cumpliendo los compromisos; también le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo el territorio nacional”, dijo.

López Obrador precisó que la Vicepresidenta de Estados Unidos ayudará a reforzar el esfuerzo que realiza su gobierno por llevar Internet a todo el País y que le dará una respuesta pronto.

“Le planteé no es un asunto de recursos, de presupuesto, es falta de tecnología, aunque parezca increíble”, dijo.

Existen comunidades en México donde la comunicación es escasa

El mandatario indicó que en algunas comunidades apartadas de México no hay ni señal de celular cuando está nublado e incluso las personas tienen que subirse a un cerro para poder comunicarse.

“Cumplir con el compromiso de las comunidades más apartadas de Oaxaca, de la Tarahumara, ahora no hay señal; parece increíble, pero si está nublado no hay señal, ya no se puede hablar ni siquiera por teléfono. Necesitamos que se comunique al País con internet que es una revolución lograr”, dijo.

Mañanera de AMLO: López Obrador afirma que Estados Unidos ayudará a comunicar al País con internet y tecnología. Foto: Especial

Destaca trato entre iguales

El Presidente calificó como exitosa su participación en la Cumbre, en donde tocó tanto el tema migratorio con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el de la Reforma Eléctrica con el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Muy amables los dos, fue un buen encuentro y mucho respeto a México, que eso es lo más importante; sin que dijeran nada desde la primera entrevista, la reunión bilateral con el presidente Biden, un trato entre iguales, México tiene un prestigio”, indicó.

Y agregó: “el señor Biden muy respetuoso, amable, no prepotente, cuidadoso. Terminó su discurso, su intervención en la reunión trilateral, diciendo ‘espero que no hayamos cometido alguna imprudencia y que se sintiera que actuábamos de manera arrogante, si lo hicimos’, palabras más o menos, ‘les ofrecemos disculpa’; un caballero”.

A ambos mandatarios los invitó a visitar México, independientemente de que la siguiente Cumbre será en México.