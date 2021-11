Mañanera de AMLO: López Obrador no descarta ni acepta que CPA se vaya a un Consulado

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Esta semana se darán a conocer los distintos cargos para el Servicio Exterior Mexicano, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario no descartó ni aceptó si la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, está contemplada para un Consulado, cuando Grupo Healy le preguntó si la ex mandataria será nombrada Cónsul de México en Barcelona.

No me gustaría adelantar nada, mejor hago el compromiso con ustedes de que en esta semana, porque tengo que revisar algunas cosas, les informo si les parece”, contestó.

Serán hombres y mujeres los que representarán a México en el exterior

López Obrador añadió que serán hombres y mujeres los que representarán a México en otros países.

“Van a presentarse nombramientos o vamos a nombrar a mujeres y a hombres que nos van a representar en algunos países y en algunas ciudades del mundo”, dijo.

Y agregó: “En estos días estamos ya por decidir, yo creo que en esta semana vamos a empezar a invitar a participar a varias personas de todas las corrientes del pensamiento para que nos representen, porque es ir a representar a México, no solo al gobierno”, dijo.

En Sonora y a nivel nacional ha trascendido que la ex gobernadora será nombrada como Cónsul.

El mandatario tampoco informó sobre si ya invitó al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a su gobierno.

