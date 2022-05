Mañanera de AMLO: López Obrador adelanta que si Estados Unidos excluye a Cuba y a otros países de Cumbre de las Américas, no asistirá como protesta

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si Estados Unidos excluye a Cuba y a otros países a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California en junio, no asistirá.

Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación, pero no iría yo”, dijo.

En su lugar acudirá el canciller Marcelo Ebrard Causabón y su ausencia será un mensaje de protesta, aceptó.

“Sería un mensaje de protesta?”, se le preguntó.

“Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. Nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie”, aclaró.

Decisión de no acudir no afectaría relaciones con EU: AMLO

El mandatario negó que su decisión de no asistir en caso de que Cuba y otros países sean excluidos afecte las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que el presidente Joe Biden lo vaya a tomar a mal.

“Pero además todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América”, contestó.

Aún está en espera de la respuesta a su propuesta de que todos los países, incluyendo Cuba, sean invitados por Estados Unidos a la cumbre, indicó.

“Todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y deseamos que no debe de haber confrontación”, dijo.

Postura se definirá más adelante

La postura se definirá en un futuro, pues se está convenciendo y “persuadiendo” de que la invitación sea para todos los países de América.

“En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tienen ahora porque ser distinto, al contrario. Yo sé qué hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan por la confrontación y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del bloqueo a Cuba”, detalló.