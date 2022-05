Ebrard propone a Mayorkas y Blinken que México refuerce frontera Sur y Estados Unidos genere empleo en Centroamérica

WASHINGTON, EU.- El canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para reunirse con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos, y Antony Blinken, secretario de Estado, para hacer dos propuestas al país norteamericano.

Durante la reunión en la Embajada de México en EU, Mayorkas advirtió al canciller mexicano que se prevé un crecimiento desmedido en los flujos migratorios hacia Estados unidos luego de que su gobierno elimine el Título 42, política migratoria que fue impuesta por el expresidente Donald Trump y que permite la deportación exprés de migrantes.

Ante estas nuevas oleadas de migrantes que pudieran presentarse próximamente en dirección a Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció al de Joe Biden llevar a cabo controles migratorios rigurosos en la frontera Sur para evitar el paso irregular de personas, además les propuso crear millones de empleos en territorio centroamericano para frenar a corto plazo la migración de ciudadanos de estos países.

Lo que no vamos a permitir es que se asuma, con, o sin el problema del Título 42, o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad ¿por qué? porque entonces no podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad con los ciudadanos”, comentó Ebrard.