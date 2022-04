Mañanera de AMLO: López Obrador acusa que INE no actúa con rectitud e imparcialidad y sólo sanciona a quienes están a favor de la “transformación”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha actuado con rectitud e imparcialidad en el proceso de la consulta de Revocación de Mandato.

Ojalá que se corrija, aunque falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, que sólo se impone a quienes se manifiestan, los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo”, dijo.

El mandatario criticó que dirigentes de partidos políticos realizan manifestaciones para llamar a la población a que no participe el 10 de abril, así como campañas y el INE “no dice nada”.

“El gobernador de Coahuila del PRI (Partido Revolucionario Institucional), llamando a que nadie participara; eso es no solo violatorio de la norma sobre la Revocación de Mandato, no sólo violatorio de la veda, sino de la Constitución, antidemocrático”, indicó.

López Obrador llamó al INE a instalar más casillas para la Revocación de Mandato, pues las instalarán en “lo más apartado”.

“Pues trampa y luego a abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, dijo.

“Opositores quieren que yo me quede”

López Obrador indicó que los opositores a su gobierno quieren “que yo me quede”, pues promueven que la población no participe en la consulta de Revocación de Mandato del próximo domingo.

“Los que quieren que yo me quede, por eso dicen que no participen, es como kafkiano, porque si no me quieren, por qué no van a votar en contra mía”, dijo.

El mandatario calificó como sectores conservadores a quienes salieron ayer a promover que la población no participe en la Revocación de Mandato.

“Son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, ese es el fondo. No necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastantes, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionistas”, precisó.

Los conservadores, añadió, son “muy groseros” e “hipócritas”, porque según ellos “son gente bien”.

“Se llegan a auto nombrar bien nacidos y se creen de la moronga azul, pero son groseros y muy clasicistas, racistas, discriminatorios; de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas, es un prototipo, muy individualistas y también muy faltos de información”, dijo.