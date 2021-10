Mañanera de AMLO: Inés Gómez Mont y Alvarez Puga buscados por la Interpol; “delincuencia de cuello blanco”, destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ligó a la delincuencia de “cuello blanco” a la conductora de televisión, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, buscados por la Interpol.

Agregó que su gobierno está combatiendo la evasión fiscal y no cederá ante este delito.

Caso Gómez Mont

Cuestionado sobre el caso de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son buscados por la Interpol por lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, López Obrador afirmó que también son parte de la delincuencia de cuello blanco aquellos "fifís bien vestiditos, engomaditos" que actúan en la ilegalidad y defraudan con facturas falsas.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador cuestionó que no solo aquellos que tienen apodos son parte de la delincuencia, sino también los que tienen lujos, residencias en el extranjero y autos últimos modelos.

"El caso de las facturas falsas se volvió deporte nacional, eso no existía hace 10 años. Se introdujo, de repente jovencitos, eran reclutados, por eso hablo de la delincuencia de cuello blanco, que son fifís, pero actúan en la ilegalidad

"¿O qué nada más es delincuente 'El Zorro', 'El Sapo', 'La Rana', 'La Chancla', 'La Changa', ya no voy a seguir. ¿Nada más ellos? No ¿y los otros, no?

“Fifís” defraudan con facturas falsas

Bien vestiditos, engomaditos y defraudando con facturas falsas; despachos, pero miles de millones de pesos y no perdían ni su respetabilidad y lujos, residencias en México, en el extranjero, carros último modelos, entonces mal ejemplo", dijo.

En Palacio Nacional y al afirmar que hay una alza del 5.8% en la recaudación tributaria, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno está combatiendo y no cederá ante la evasión fiscal.

"No vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad y al fraude fiscal. Ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal, el que quede claro que no haya privilegios fiscales, ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban los impuestos, las grandes corporaciones. Se daba el mal ejemplo, el secretario de Hacienda, el Presidente tenían la facultad de condonar impuestos", declaró.

AMLO destaca aumento en ingreso tributario

Agradeció a todos los sectores de la población por registrar un alza en el ingreso tributario, así como a los contadores y abogados fiscalistas que "ya no dan malos consejos (para evadir impuestos)".

"Yo tengo que agradecerle mucho a la gente, a todos los ciudadanos, a los campesinos, a los obreros, a todos los consumidores, porque cuando uno consume algo, paga un impuesto.

"Ahí va incluso el IVA, se paga, se contribuye, todos pagamos, y desde luego a los profesionistas, a los trabajadores, son los que más pagan Impuestos Sobre la Renta; los comerciantes, los empresarios, agradecerles mucho a los empresarios por su apoyo, por su colaboración, y también agradecerle a los contadores, de que ya no dan malos consejos y a los abogados fiscalistas", aseveró.