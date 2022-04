Mañanera de AMLO: Federalización de sistema de salud no afectará finanzas del IMSS, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La federalización de los servicios de salud no afectará las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni los derechos de los trabajadores, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el anuncio que realizó el gobernador Alfonso Durazo Montaño de que Sonora firmará un convenio para incorporar al IMSS Bienestar a todas las instancias estatales de Salud que atienden a la población sin seguridad social.

Al cuestionarle sobre los recursos financieros, el Presidente contestó que lo que se requiera para la federalización, será extra al presupuesto del IMSS.

Es aparte. El IMSS tiene dos sistemas: el de derechohabientes como el Issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) y éste es un sistema para atender a los que no tienen seguridad social, que son un poco mas de la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social”, dijo.

Trabajadores no se verán afectados

En cuanto a los trabajadores, el mandatario aseguró que no serán afectados y ya se habla con los representantes sindicales.

“Se está llegando a un acuerdo; hay un sistema de información para que los trabajadores puedan consultar todas sus dudas. Nosotros lo que les garantizamos es que no van a perder su trabajado, no van a perder su antigüedad, no van a ver reducidos sus sueldos”, indicó.

López Obrador afirmó que incluso “si se puede” se mejorarán los sueldos de los trabajadores.

“Pero no se les va a reducir sus sueldo, no se les van a quitar prestaciones, van a mejorar los trabajadores”, indicó.

Federalización iniciará en 14 estados

Hasta el momento son 14 estados los que iniciarán con la federalización, en los cuales hay una oficina de atención para despejar dudas, aclaró.

“No es gasto, es una inversión para cada estado y ya contamos con el presupuesto, por eso en este año vamos a avanzar mucho; en este año en esos 14 estadios va avanzar mucho el sistema de salud”, explicó.