Mañanera de AMLO: Dice López Obrador que vio mensaje de madre buscadora de Sonora donde pide a jefes de cárteles de la entidad permitirle regresar y buscar a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que vio el video de la líder de las Madres Buscadoras de Sonora en donde pide a los jefes de los cárteles de la entidad que la dejen regresar y no las persigan ni amenacen por buscar a sus hijos.

“Y sí leí la nota de las señoras de Sonora, sí estoy enterado, vamos a pedirle a Alejandro (Encinas) que establezca comunicación”, dijo.

Cecilia Patricia Flores Armenta se encuentra actualmente desplazada de Sonora y bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), pues está amenazada.

Madres buscadoras son acompañadas por Guardia Nacional

López Obrador aseguró que a las madres buscadoras en distintos estados en donde hay “resistencias y amenazas”, como Chihuahua y Guanajuato, las acompaña la Guardia Nacional (GN).

Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para ayudarlas, protegerlas, pero nosotros entramos en todos lados. No hay lugar en donde no podamos entrar. Yo voy a cualquier parte y si se requiere una diligencia o ayudar a familiares de desaparecidos, hay una comisión y se le apoya y se llega a cualquier lugar”, dijo.

Mensaje de madre buscadora

Mediante un video de unos dos minutos la líder de las Madres Buscadoras de Sonora pidió a los jefes de los cárteles de Sonora que les permitan a los colectivos buscar a sus hijos.

“Al desplazarme de Sonora me ataron de pies y manos y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos. Yo tengo necesidad de seguir buscándolos, por eso me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora que no nos maten, no nos desaparezcan, que nos dejen seguir buscando, que ellas no buscan culpables ni justicia”, pidió.

Y agregó: “Necesito volver a mi Estado, necesito volver con mi familia, volver a mi casa, regresar a buscar a mis hijos: por favor te suplico a ti, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestros desaparecidos, que nos ayudes a encontrarlos dejándonos buscarlos”.

