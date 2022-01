Líder de colectivo pide a jefes de cárteles permitan la búsqueda de familiares sin riesgos

CIUDAD OBREGÓN.- Mediante un video, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, pide a los jefes de los cárteles de Sonora que les permitan a los colectivos de búsqueda realizar sus labores sin riesgos, ya que ellas solamente anhelan encontrar a sus familiares.

En la grabación que dura poco más de dos minutos, la madre buscadora, quien se encuentra en resguardo en otro Estado de la República desde hace meses, platica que desea poder continuar buscando a sus dos hijos, pero que su condición no se lo permite, motivo por el cual realizó ese video.

Al desplazarme de Sonora me ataron de pies y manos y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos, yo tengo necesidad de seguir buscándolos por eso me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora que no nos maten, no nos desaparezcan, que nos dejen seguir buscando, que ellas no buscan culpables ni justicia”, resaltó.