Mañanera de AMLO: “Cuando dije abrazos no balazos se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa”, dice el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se retractará de haber dicho que su gobierno también cuida a los integrantes de las bandas criminales, porque son seres humanos, pues “así pienso”.

Cuando dije abrazos no balazos se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, a los jóvenes, nos está dando resultados sin violar derechos humanos. Se está avanzando porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes”, dijo.

Ayer el mandatario declaró que su gobierno cuida a los integrantes de las bandas, porque son seres humanos, luego de que el miércoles circulara un video en donde se observa que un convoy de miembros de una Banda del crimen organizado persigue a elementos del Ejército en Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán.

Recibe cuestionamientos

“Ayer hablé que se tenía que proteger la vida de presuntos delincuentes y me llamó la atención que intelectuales y profesionales supuestamente progresistas me cuestionaban”, indicó.

Y agregó: “¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la Ley del Talión de que el que a hierro mata a hierro muere y el diente por diente y ojo por ojo?”.

El mandatario precisó que algunos críticos incluso se refirieron a que su declaración fue “un desliz” y que quizás se “retractaría”.

“No, fíjense que así pienso. Hoy vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados”, aseguró. López Obrador aseguró que durante su administración ha habido menos muertos en enfrentamientos que en un año del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“¿En qué cabeza cabe que la violencia se enfrenta con la violencia?, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz es fruto de la justicia, es la nueva estrategia, atender las causas”, indicó.

Civiles no estaban armados: Sedena

En cuanto al evento de Michoacán, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, afirmó que se trató de un operativo y que los miembros de las fuerzas armadas encontraron varios bloqueos de civiles.

Pero, aclaró, los civiles no estaban armados y de acuerdo con sus protocolos, el Ejército no puede responder con fuerza, pues no había agresiones armadas.

Los bloqueos, indicó, se dieron porque los civiles buscaban evitar que el Ejército encontrara el laboratorio de metanfetaminas y los plantíos de marihuana que al final se aseguraron y que tiene un valor millonario.

