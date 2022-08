Mañanera de AMLO: Conagua dejará de dar concesiones de agua para algunos usos en entidades con sequía y crisis por el líquido, anuncia López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no otorgará concesiones para uso de agua para algunos giros e industrias en las entidades del Norte del País en donde hay crisis por el recurso hídrico y sequía.

Grupo Healy le preguntó al mandatario si la Federación cuenta con un proyecto nacional para las entidades con sequía para atender la necesidad de agua antes de que el problema escale y suceda lo que ocurrió en Nuevo León.

Yo creo que se está tomando consciencia y los gobiernos estatales van a tener más cuidado para el permiso de usos de agua y desde luego la Comisión Nacional, porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población”, indicó.

Autoridades estatales y municipales deben cuidar estos recursos

López Obrador precisó que Conagua “ya no va a otorgar concesiones”, pero “tiene que ver también con las autoridades municipales y estatales que se cuiden estos recursos”.

El Presidente precisó que la medida será “en algunos casos” como en la industria minera.

“En algunos casos, por ejemplo, la minería, todo aquello que implique… por eso no hemos autorizado lo del fracking como en otras partes por el uso excesivo de agua, eso no se toma en cuenta, pero no hemos permitido las perforaciones de pozos petroleros, la extracción de gas mediante fracking y no hemos dado ninguna concesión minera en lo que estamos en el gobierno, porque abusaron”, indicó.

Conagua dejará de dar concesiones de agua para algunos usos en entidades con sequía y crisis por el líquido, anuncia AMLO. Foto: Ilustrativa

El 70% del agua se encuentra en el Sur de México

El mandatario explicó que el 70% del agua se encuentra en el Sur del País y para esa región se piensa encausar el uso de agua y ejemplificó con lo ocurrido en Mexicali, Baja California.

“De que les dieron concesiones a la empresa cervecera Constellation comprometiendo el agua de Mexicali, de la población; por eso se levantó la gente. Nunca había yo visto manifestaciones en Mexicali con tanta gente porque era su agua y la gente de Mexicali”, indicó.

Y agregó: “para que la gente de Mexicali se levantara y se movilizara pues imagínense el agravio tan grande de entregar el agua a esta empresa”.

En Nuevo León se investigan, agregó, concesiones que otorgó Conagua en su gobierno para la explotación de agua, que no debieron darse.

Decreta AMLO aprovechar agua concesionada en Nuevo León

En el caso de Nuevo León, el agua concesionada será aprovechada temporalmente para uso doméstico a través de un decreto firmado por López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes pasado.

La medida forma parte del plan del gobierno Federal para atender la emergencia de desabasto en el estado.

De acuerdo con el decreto, las medidas que entrarán en vigor a partir de la publicación y tendrán una duración de hasta seis meses, pero serán sujetas a “la subsistencia del estado de baja disponibilidad en las fuentes de abastecimiento de agua para uso doméstico y público urbano”.

En su Artículo Segundo el decreto establece que “por ser causa de utilidad pública, de interés público y un asunto de seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados, destinados para usos distintos del doméstico y del público urbano”.

Conagua dejará de dar concesiones de agua para algunos usos en entidades con sequía y crisis por el líquido, anuncia AMLO. Foto: Ilustrativa

Conagua se encargará de convenios

La Conagua será la encargada de celebrar los convenios de concertación con los concesionarios y de coordinación con las autoridades locales que se requieran.

Los volúmenes de agua que sean objeto de las medidas establecidas en el decreto se entregarán directamente, “desde el punto de extracción en la infraestructura del concesionario a la red de distribución, en coordinación con el organismo operador del estado, en tanto subsista la emergencia” para lo cual se deben realizar las acciones y medidas técnicas necesarias, precisa.

En su Artículo Cinco el decreto establece que los volúmenes de agua serán contabilizados mediante la instalación de aparatos de medición a cargo del organismo operador de Nuevo León.

El organismo operador de la entidad pagará la cuota de uso público urbano y los concesionarios quedarán liberados del pago de derecho de agua por el tiempo que dure la medida.

“Una vez que cesen los efectos de las medidas materia del presente decreto, los titulares de las concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales podrán disponer del total del volumen de agua concesionado y serán responsables del cumplimiento de las obligaciones inherentes a los mismos, así como a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”, precisa.