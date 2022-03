Mañanera de AMLO: Con “ya no puedo más” se refirió a la no reelección y no a cansancio, pero manipularon la frase, reitera

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que cuando dijo “ya no puedo más” se refirió a la no reelección y no a estar cansado de gobernar.

Lo que pasó en el recorrido; yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, aquí lo he dicho no sé cuántas veces: que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar si así lo decide el pueblo de México mi mandato, pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme, que ya no voy a volver a tener participación política en nada, cierro mi ciclo; eso fue lo que dije”, indicó.

Frase fue manipulada: AMLO

El mandatario reiteró que la frese que dijo durante el recorrido con medios del jueves pasado, fue manipulada por la prensa.

“Interpretaron que ya estaba cansado, de que ya no podía yo, ¡pues imagínense me faltan dos años y medio!, si así lo dice el pueblo, si la gente decide que continúe, si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos que nos depara el destino, pero si terminó mi mandato me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo de trabajar, como lo he dicho siempre desde que llegué a la presidencia, 16 horas diarias para hacer de seis años 12 años”, aclaró.

López Obrador aseguró que el “ya no puedo más” es parte de la “manipulación que estamos padeciendo en general” en el manejo informativo.

“No sólo en este caso, sino en todo. En el manejo de la intervención de Rusia a Ucrania, hay pero mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas, es una vergüenza, no sólo es un fenómeno de México, es mundial”, indicó.