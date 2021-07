Mañanera de AMLO: Carlos Loret de Mola está nervioso por arresto de Luis Cárdenas Palomino: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola está nervioso por el arresto de Luis Cárdenas Palomino, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Loret de Mola difundió el día de ayer un video donde el hermano de AMLO recibió dinero de David León.

Quieren tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos", comentó.

Agregó:

"Este video de ayer, corresponde a otros videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político, según la informaicón sobre este nuevo video fue un trato personal entre David León y mi hermano".

"Sin embargo, se empata para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto. No me extraña que esto suceda porque se están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar en el gobierno... es la actitud del periodismo vinculado a la corrupción. Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino".

Ayer a David León, ex funcionario del gobierno federal, quien ya se había visto envuelto en un escándalo al protagonizar otro video entregando dinero a Pío López Obrador, otro de los hermanos del mandatario, afirmó que se trató de un préstamo.

Arrestan por tortura a Luis Cárdenas Palomino

El lunes fue arrestado por el delito de tortura, el ex titular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.

Palomino es señalado de estar involuvrado en el montaje del arresto de Israel Vallarta, detención que se transmitió en vivo por el noticiero Primero Noticias, conducido por Calos Loret de Mola.