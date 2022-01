Mañanera de AMLO: CPA le habló sobre su interés en el Servicio Exterior Mexicano durante un viaje de Bavispe a Hermosillo, revela López Obrador

CIUDAD DE MÉXCIO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano le dijo que le interesaba el Servicio Exterior Mexicano cuando regresaban de una gira de Bavispe a Hermosillo.

Claudia Pavlovich fue nombrada por el Presidente como Cónsul en Barcelona, España, nombramiento que debe ratificar el Senado de la República.

En esa ocasión, narró en respuesta a una pregunta de Grupo Healy, la entonces mandataria lo acompañó por un lapso de unas seis horas en su camioneta y hablaron largamente.

Ella en una plática, porque yo siempre me muevo ahora sí que a ras de tierra, son muy largos los recorridos en Sonora me acuerdo que una vez me acompañó de Bavispe hasta Hermosillo y son como seis horas y pues ahí se platica y se platica”, contó.