Mañanera de AMLO: Aún no se confirma ejecución de 17 personas en Michoacán; “ojalá no sea cierto”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aún no está confirmada la masacre de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el informe de seguridad de la mañana, el asesinato de 17 personas que asistían a un velorio en Michoacán y que fue difundido en grabaciones a través de redes sociales, no había sido confirmando y sólo se encontraron casquillos, restos humanos en una bolsa, sangre, pero no cadáveres, indicó.

Esperar a que tengamos información, porque el reporte que nos envió la fiscalía del gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos; sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla de 17 fusilados en las redes sociales”, dijo.

“Ojalá no sea cierto”, AMLO

López Obrador agregó: “ojalá no sea cierto, no sea como lo están difundiendo”, no sólo las redes sociales, sino los medios de comunicación.

“Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana en el informe no han encontrando cuerpos”, afirmó.

Pero se encontraron “dos vehículos, casquillos, en una bolsa, sí partes de seres humanos, pero no tenemos más; manchas de sangre”.

El Presidente adelantó que espera que hoy se conozca más sobre la supuesta masacre en Michoacán.