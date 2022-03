Mañanera de AMLO: Asegura López Obrador que viajará el lunes en la madrugada de Palacio Nacional al AIFA y hará entre 30 y 40 minutos en llegar

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se trasladará a las cinco de la mañana el lunes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para sostener la conferencia matutina y hará entre 30 y 40 minutos para llegar.

Luego de la polémica que ha generado el tiempo de traslado que harán los pasajeros para llegar al aeropuerto que será inaugurado el 21 de marzo, el mandatario aseguró que no dormirá en el hotel Holiday Inn el domingo porque le hacen falta unas certificaciones.

No está certificado el hotel y no quiero ser influyente. Les voy a demostrar que voy hacer media hora o 40 minutos porque me voy a ir como a las cinco porque tengo que estar a las seis allá. Me voy a quedar a dormir aquí (en Palacio Nacional) y allá nos vamos a ver a las siete porque va haber la conferencia y yo voy a estar a las seis en la reunión de seguridad”, dijo.

Mensaje de López Dóriga lo toma con humor

López Obrador indicó que leyó un mensaje del periodista Joaquín López-Dóriga en donde refiere que es tan tardado llegar al aeropuerto que el Presidente debe irse a dormir una noche antes.

“Ya está terminando el hotel, lo que pasa es que hace falta una certificación y como leí el comentario de Joaquín que me dio risa, que no hay que perder el sentido del humor, que me voy a llevar dos horas en llegar, pues no, voy a dormir aquí y voy a hacer 30, 40 minutos”, dijo.

El hotel construido dentro de las instalaciones del AIFA será de cuatro estrellas y tendrá 270 habitaciones.

A la inauguración del AIFA están invitados empresarios y todos los gobernadores del País, agregó.