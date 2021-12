Mañanera de AMLO: Agradece López Obrador a simpatizantes que llegaron al Zócalo desde temprano

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus simpatizantes la participación en el Zócalo capitalino del día de ayer con motivo de su informe por sus tres años de gobierno.

Ayer, de acuerdo con las autoridades capitalinas, se congregaron en la Plaza de la Constitución alrededor de 250 mil personas.

Agradecerle mucho, mucho a la gente por su apoyo, su respaldo, los que participaron ayer en el informe, se reunió en el Zócalo democrático, Zócalo de la Ciudad de México, los que no pudieron venir fueron recordados; ya sabemos que contamos con su apoyo, también los que no pidieron asistir, los que no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto. Muchas gracias de todo corazón, ya llevábamos tiempo sin estar en el Zócalo”, dijo.