Mañanera de AMLO: Reitera López Obrador que no perseguirá a Peña Nieto ni a ningún ex Presidente de la República

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su decisión de no perseguir a ningún ex presidente de la República, luego de que la semana pasada se hiciera pública una investigación en contra el ex mandatario Enrique Peña Nieto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Quiero aclarar que desde que tomé posesión, lo digo y lo digo y parece que no se internaliza, el planteamiento es no perseguir a nadie. Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción se nos castigara”, dijo.

López Obrador recordó que se realizó una Consulta Popular para preguntarle a la población si se debía juzgar o no a los ex presidentes.

“Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa Consulta; no es mi fuerte la venganza y siento que lo mejor es prevenir, la justicia no sólo es castigar, la justicia también es prevenir que no se comentan delitos. Hubo una Consulta y no fue vinculatorio, ya nosotros no vamos a presentar denuncias”, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este lunes 11 de julio de 2022. Foto: Especial

UIF investiga a Peña Nieto por transferencia de 26 mdp

La denuncia de la UIF en contra de Peña Nieto por la trasferencia de 26 millones de pesos desde cuentas de México a España, se dio a conocer porque no puede “mentir ni ocultar nada”, luego de que lo cuestionaran sobre ese tema en una de sus conferencias matutinas, aclaró.

El mandatario recordó que reconoció al ex presidente Peña Nieto por no meterse en la elección de 2018, luego de que sus adversarios le propusieran un acuerdo para primero que declinara el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego el del Partido Acción Nacional (PAN).

“Y el Presidente dijo ‘no’, y eso se lo reconocí en el Congreso, públicamente”, dijo.

Investigación contra Peña Nieto

La UIF hizo una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la FGR en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto por recibir transferencias por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, informó la semana pasada que la dependencia entregó una carpeta con toda la información a la FGR en 2021 y confirmó que la Fiscalía abrió una investigación.

“Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional”, reveló.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF. Foto: Especial

Familiar consanguíneo hizo transferencias a Peña Nieto

La UIF encontró que Peña Nieto recibió estas transferencias por parte de un familiar consanguíneo desde México hasta una cuenta en España.

“La información completa con detalles y pormenores ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto una carpeta de investigación, la Fiscalía hará dicha investigación”, precisó.

En la investigación que se realizó en torno a las operaciones del ex presidente se detectó que tiene vínculos corporativos con dos empresas de giro comercial.

Empresa recibió más de 10 mmdp durante gobierno de EPN

Una de esas empresas fue proveedora del gobierno de Peña Nieto y recibió contratos por más de 10 mil millones y medio de pesos.

En la carpeta que fue entregada a la FGR están involucradas más de 15 personas, informó.

Ni Peña Nieto ni las empresas involucradas están bloqueadas en el sistema financiero, aclaró.