Maestros no cuentan con condiciones adecuadas para regresar a clases, señala CNTE

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 7 de cada 10 maestros de educación básica no cuentan con las condiciones adecuadas para regresar a clases, se consideran a sí mismos como parte de la población en riesgo de contraer Covid-19 tanto por edad, como por comorbilidades asociadas u otro tipo de vulnerabilidades; o tienen riesgo de contagiarse de camino a la escuela en sus traslados en transporte público. Estos fueron los resultados de una Consulta que realizó entre 18 mil 063 docentes, directores y empleados administrativos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante el anuncio que hizo la Secretaría de Educación Pública del inminente regreso a actividades presenciales.

El objetivo de la consulta era conocer las condiciones reales de las escuelas después de un año de estar en pandemia, y se les aplicó a trabajadores de la educación para recuperar de primera mano la situación que se vive en el país ante la petición de regresar a clases presenciales.

De acuerdo con la información que dieron a conocer los integrantes de la disidencia magisterial, 69.4% de los trabajadores de la educación manifiesta tener riesgo de contagio en su traslado al centro de trabajo; y 7 de cada 10 trabajadores de la educación es población en riesgo por edad, por enfermedad o por otras condiciones de vulnerabilidad.

Además de que sólo 2 de cada 10 escuelas tienen aulas amplias para garantizar la sana distancia entre los estudiantes, mientras que 50% de los planteles no cuentan con patios techados, por lo que los niños estarían tomando clases al rayo del sol; 4 de cada 10 escuelas no cuenta con agua potable, y 3 de cada 10 no tienen drenaje que permita mantener las condiciones de higiene y limpieza adecuadas para prevenir la transmisión del virus por SARS-CoV-2.

"La SEP hace sus anuncios pero no se nos está tomando en cuenta a los maestros en la elaboración de los planes y las estrategias para el regreso a clases", dijo el profesor Gamaliel Cruz, secretario de Organización de la sección 18 en Michoacán.

"No se puede regresar en esta forma que están planteando. Que la SEP asuma su responsabilidad y deje de estar dando respuestas que no ayudan ni contribuyen", agregó Minerva Ruiz Correa, profesora de la sección 22 de Oaxaca.