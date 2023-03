Madre narra la trágica historia de cómo su hijo se quitó la vida por depresión

MÉXICO.- Mayte Herrera, fundadora de "Que se escuche fuerte mi grito", se volvió viral en redes sociales luego de que compartiera la conmovedora historia de cómo su hijo decidió quitarse la vida al sufrir de depresión, lamentándose de no haber podido ayudarlo a evitar el trágico incidente.

Fue durante una entrevista en el canal de YouTube “Más Allá del Rosa”, donde la mujer contó como su hijo Rubén, de 24 años, decidió quitarse la vida en octubre del 2021.

La madre de familia relató la forma en que su hijo decidió terminar con su vida luego de romper su relación con su novia, aunado a haber tenido un problema con su amigo.

Relató que el joven sufría de depresión y, antes de eso, estaba tomando medicamento controlado pero, al enfrentar esos problemas, lo dejó.

La mujer expresó que en ese tiempo le hubiera gustado estar mejor informada respecto a la depresión, adicciones y ansiedades para así poder ayudarlo, debido a que sus consejos fueron en vano.

El día que sucedió fue un martes por la mañana…Llega conmigo y me dice: ‘Mami, yo te prometí que te iba a decir’. Y me dijo: ‘Hoy es el día’”, reveló la madre de familia entre lágrimas al recordar que ese día se desesperó y no supo qué hacer.

Además, reveló:

Me dijo: ‘Te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí pero ya estoy muy cansado’. Y me veía a los ojos y era como si me estuviera pidiendo eutanasia…”, agregó.