MCCI acusa millonarios desvíos de INSABI para empresa de amigo del hijo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) acusó desvíos millonarios desde el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para presuntamente beneficiar a una empresa que es propiedad de Jorge Almícar Olán Aparicio, amigo del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán.

MCCI acusa millonarios desvíos de INSABI para amigo de hijo de AMLO

MCCI publicó en su portal una nota en la que señala a Romedic como una empresa de medicamentos que no cumple con la norma sanitaria y que es propiedad de un amigo de Andrés Manuel López Beltrán.

1) Él es Amílcar Olán, uno de los mejores amigos de Andy López Beltrán, quien recibió $490 millones de fondos federales. pic.twitter.com/Qf6H8GhMDu— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) December 7, 2023

Acusa que la compañía recibió más de 490 millones de pesos de recursos federales del INSABI a través de contratos con los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco.

La empresa, fundada en 2020 por Jorge Amílcar Olán Aparicio, obtuvo un contrato por 219 millones de pesos para proveer 183 claves de medicamentos al gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, en diciembre de 2022. El dinero provenía del programa E023 “Atención a la Salud” del INSABI, que había firmado un convenio de transferencia de recursos con el gobierno estatal.

4) Fueron precisamente los recursos del INSABI los que terminaron beneficiando a la empresa de Olán Aparicio. ¿Casualidad?— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) December 7, 2023

Cofepris había puesto a Romedic en “lista negra”: MCCI

Sin embargo, seis días antes de la firma del contrato, la COFEPRIS había incluido a Romedic en la lista de distribuidores que no cumplen con la regulación sanitaria, ya que no pudo verificar las condiciones del establecimiento al no encontrarlo. La dirección que Romedic declaró al gobierno quintanarroense era la misma que la COFEPRIS visitó sin éxito.

7) Durante el 2020, el primer año de la pandemia, el gobierno de Adán Augusto López otorgó nueve contratos por 216 mdp a la empresa del amigo de Andy López Beltrán para la compra de material de curación y medicamentos.



Los recursos, una vez más, provenían del INSABI. pic.twitter.com/HwE0RQ7kZB— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) December 7, 2023

Entre los medicamentos que Romedic debía suministrar se encontraban insulina, lidocaína, paracetamol y naproxeno, entre otros del cuadro básico.

Empresa de hijo de AMLO también tiene contrato en Tabasco

Romedic también recibió contratos por 271 millones de pesos del gobierno de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López, para la compra de medicamentos y equipo de curación. El dinero también provenía del INSABI, del programa U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”.

¿Quién es Olán, amigo del hijo de AMLO, señalado por MCCI?

Olán Aparicio, el dueño de Romedic, es amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y socio de César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, actual director general del IMSS-Bienestar y excoordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, la dependencia de donde salieron los recursos federales que beneficiaron a su empresa.