Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE cuando ganó Felipe Calderón, es señalado de llamar aliado a Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Álvaro Delgado le enseñó un documento al ex consejero Presidente del extinto Instituto Federal Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde, donde mencionaba como aliado a Claudio X. González, quien está apoyando ahora a la alianza entre el PRD, PRI y PAN, llamada Va por México, para buscar derrotar a Morena.

"Tengo en mis manos un manuscrito, Carlos, de lo que ibas a hacer después de dejar el IFE, y ahí pones a una lista de aliados... pues Leo Zuckermann, Grupo Prisa, Rosana Fuentes y, luego, hay un proyecto de una fundación, del Centro de Estudios de Temas Diversos o Centro de Estudios para el avance de la Democracia y pones como aliados a Jorge Castañeda, pero él es tu amigo; Ernesto Zedillo, Claudio X. González, Claudio González Guajardo", señaló Delgado.

Preguntó: ¿Ya desde entonces eran muy amigos (Claudio X. González? Ante este cuestionamiento, Carlos dijo que no era su amigo.

Le mostré a @LCUgalde un documento suyo en que llamaba sus “aliados” a Claudio X. González Laporte, @ClaudioXGG y Alberto Bailleres, entre otros, para crear un centro de estudios tras dejar el IFE por el fraude de 2006. Esto respondió en #LosPeriodistas:

pic.twitter.com/DxEoPRSptN — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) January 14, 2021

"Claudio X. González no es mi amigo, tampoco es mi aliado, yo no soy amigo de nadie, yo me dedico a la consultoría. Bueno eso, probablemente es un documento de lo que pensaba hacer hace 14 o 15 años, hoy reitero, me dedico a la consultoría y dar clases".

Por su parte, el periodista Alejandro Paéz Varela comentó que la mayoría de los que se nombran en el documento fueron quienes financiaron la campaña de Felipe Caledrón, a lo que Ugalde dijo "no tener idea".

En el 2011, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que "todos los que participaron en el fraude electoral de 2006 ya están confesando cínicamente que nos robaron la Presidencia, aunque es algo que ya todo el mundo sabía", esto al comentar la revelación hecha por Josefina Vázquez Mota sobre sus conversaciones telefónicas con Luis Carlos Ugalde, quien presidía aquel año el Instituto Federal Electoral (IFE).

Según Vázquez Mota, quien era coordinadora de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces titular del IFE le llamó la noche del 2 de julio de 2006 para informarle que el candidato panista a la Presidencia había ganado los comicios, cuando aún no se realizaba el conteo oficial ni había cifras preliminares sobre los resultados de la votación.

"Ya confesó (Vicente) Fox de manera cínica que había cargado los dados (en favor de Calderón); confesó quien era presidente del PAN, Manuel Espino, que gobernadores priístas les ayudaron en el fraude; ahora confiesan Vázquez Mota y el que estaba de presidente del IFE (Ugalde). Yo les puedo decir que la señora Josefina también manipuló el padrón de los beneficiarios de la Sedeso (Secretaría de Desarrollo Social) para ayudar al PAN en 2006 (pues fue titular de la dependencia con Fox)", dijo, según información de La Jornada.