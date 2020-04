"Los héroes usan bata": chofer da pasaje gratis al sector salud

CIUDAD DE MÉXICO. En la entrada de un autobús de pasajeros se lee “Sector salud, pasaje gratis”. Esta unidad la conduce Paloma de la Vara desde hace 16 años. Hace unas semanas, cuando comenzó a extenderse en México la pandemia del coronavirus, decidió que no le cobraría el pasaje a todo el personal de Salud de Gómez Palacio, Durango.

Esta decisión la tomó después de que su hermano Pablo, un enfermero que atendió al primer fallecido por Covid-19 en la ciudad, entrará en cuarentena ante el riesgo de estar contagiado. Él se aisló por voluntad propia, lo que orilló a que ya no tuviera contacto físico con su familia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Paloma nos cuenta que desde que se aisló, todos sus compañeros le mandaban mensajes y le hacían llamadas para mostrarle su apoyo. Ella por su parte pensó en hacer lo mismo, sin embargo, lo haría desde su centro de trabajo.

“Sus compañeros lo apoyaron muchísimo con mensajes y llamadas, así que quise tener ese gesto con ellos por el apoyo que le dieron a mi hermano y por toda la labor titánica que han hecho los médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza y todos los que tienen que ver con la salud”, recalca la conductora.

Paloma tomo la decisión de mostrarle su apoyo a su hermano pintando al exterior de su autobús frases como: “Los héroes también, usan bata”, “Gracias sector salud”, “Pablo, hermano, fuerza”, “Inteligencia, decisión, carácter y Dios por delante”, esta última, frase con la que su hermano comienza sus días laborales.

También, al frente de su autobús, en la rejilla, colocó un moño blanco en honor y agradecimiento a todo el sector salud por la labor que están realizando.

Paloma sabe de algunos casos de discriminación hacía personas contagiadas con el virus e incluso hacía el personal médico que los atiende. Ideas que no comparte.

"Creo que deberíamos ser más empáticos, deberíamos ponernos en su lugar, tienen una labor titánica, algunos tienen jornadas de trabajo pesadas, ellos quisieran estar con su familia, hay que echarles la mano, hay que darles las gracias y hacerles sentir la importancia que tienen", recalca Paloma.

Estas acciones hicieron que por redes sociales su historia comenzará a conocerse en la comunidad, "algunos enfermeros al subir a la unidad se sorprendían al reconocerme, me decían: la vi en las redes sociales y no creí que fuera verdad. Muchas gracias".

Otras personas, incluso la llegaron a buscar para darle algún detalle, "una señora me buscó y me regaló sanitizante y cloro para limpiar mi unidad. Me comentó que su esposo era enfermero y que estaban muy agradecidos con lo que estoy haciendo".

El hermano de la conductora dio negativo a la prueba de Covid-19 que se realizó

después de su confinamiento. Por ello, Paloma entiende el valor que tienen las medidas precautorias, así que utiliza cubrebocas y guantes al laborar. También, sanitiza diariamente su autobús e incluso brinda gel antibacterial y cubrebocas a cualquier pasajero que se lo pida.

Aunque por la contingencia ha bajado el flujo de gente, Paloma, preocupada por solventar los gastos de la carrera de veterinaria de su hijo, ha llegado a trabajar doble turno. Pese a ello, no dejará de brindar apoyo a las personas del sector salud ya que se considera una humanista. Algo que le fue inculcado desde el núcleo familiar.