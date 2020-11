‘Los Chapitos’ acondicionan escuela virtual para niños de escasos recursos en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa.- Los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, acondicionaron una escuela virtual en Culiacán para que los hijos del relleno sanitario tomen las clases sin problemas.

‘Los Chapitos’, equiparon el espacio con televisiones, tabletas, computadoras e Internet con calcomanías que llevan las iniciales “JGL” de su padre, para que los estudiantes de la zona no pierdan las clases por falta de recursos económicos.

La líder de los vecinos de Extensión Bicentenario, Esmeralda Quiñónez, reveló que tras denunciar que los niños de la zona estaban en total abandono, los hijos de “El Chapo” la contactaron para apoyarlos con lo necesario para que no se perdiera el ciclo escolar.

Indicó que los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, habilitaron un espacio dentro de la colonia, llevaron equipo, material didáctico, cuadernos, libros, útiles escolares, y hasta uniformes y zapatos escolares para los menores.

Gracias a Dios llegaron las notas a los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán y pues se solidarizaron, y nos ayudaron a construir aquí, ellos querían algo más grande, pero por los tiempos no nos daban, nosotros les pedimos que hicieron aquí, en este tejaban, externó.

La mayoría de los niños de esa colonia que fue construida en un predio irregular, dijo, no estaban cursando ningún grado, porque no lograron inscribirse en línea y/o no tenían las herramientas necesarias para aprender a distancia.

En el espacio que acondicionaron como escuela, dijo, se brindará alimento en forma en un futuro, pero mientras les dan galletas y jugos, para que estudien en el tiempo que sus papás trabajan.

“La idea es que los niños puedan aprender mientras sus padres se encuentran trabajando en el relleno sanitario, y que tampoco se preocupen por los alimentos, lo que ha motivado a decenas de padres a mandar a sus hijos a esta escuela temporal”, apuntó.

Dos vecinas que están estudiando para docentes en la Universidad Autónoma de Sinaloa, son quienes se ofrecieron como maestras.

"Ahorita hay muchas críticas, mucha gente opinando, yo creo que lo que las personas esas hagan, es totalmente aparte de lo que hicieron, que fue una bendición, claro que fue una bendición, viniera de ellos o de cualquier otra persona, y fue una gran ayuda a esta colonia”, subrayó.