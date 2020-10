Lord Fonatur: Delegado en Cancún amenaza cerrar fraccionamiento por no cambiar reglas de acceso a gimnasio

MÉXICO.- Debido a que el administrador del condominio Isla Dorada, no quiso cambiar las reglas de acceso al gimnasio, el delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún Quintana Roo, Raúl Bermúdez Arreola, amenazó con clausurar el gimnasio.

El funcionario, quien es habitante de Isla Dorada, se molestó porque no puede usar el gimnasio debido a que otras personas reservan antes que él y pidió cambiar las medidas sanitarias que según el administrador impuso el Comité de Vigilancia del fraccionamiento.

“Ya se terminó esa emergencia, ya no estamos en rojo, no pueden ser reglas, o sea tus reglas no pueden ir ya contra mis derechos, o sea ¿ya me entendiste?, ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo que estás haciendo”, dice en la grabación.

El delegado de FONATUR en Quintana Roo, Raúl Bermudez es el clásico funcionario que con cualquier cargo o puesto gubernamental se marea y piensa que puede amenazar a calquiera... ¿Pero y qué culpa tiene AMLO de esto?, AMLO no solapa a nadie.#LordFonatur pic.twitter.com/fqLXZVbcuj — El Tío Tony (@Eltiotonysoy) October 28, 2020

En el audio difundido, Bermúdez Arreola reclamó que los gimnasios del Estado ya no aplican la regla de reservar, pues el semáforo epidemiológico pasó de rojo a amarillo.

El administrador le explicó al funcionario que si desea utilizar el gimnasio puede hacer su reservación diariamente, pero al no estar de acuerdo el delegado dijo que “lo va a apretar”, a lo que el administrador pregunta si es una amenaza.

“Exactamente, te lo estoy diciendo directamente”, respondió el funcionario en la grabación difundida.