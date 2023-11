López Obrador critica la corrupción de gobiernos anteriores

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los gobiernos anteriores por su corrupción y lujos, señalando específicamente a Felipe Calderón por comprar un “avión de lujo” para el exmandatario Enrique Peña Nieto. Este avión era demasiado grande para volar en el país.

A pesar de las críticas por hablar del pasado, López Obrador insistió en la importancia de recordar para evitar repetir errores. Durante su conferencia mañanera, mostró fotos del avión TP01 “José María Morelos y Pavón” y confirmó su venta.

"Parezco disco rayado, pero es mi trabajo, sino nos ganan los que quisieran que se padeciera de amnesia".

"Todavía ahí me están diciendo que por qué hablo del pasado, pues cómo no voy a hablar del pasado, el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va", expresó.