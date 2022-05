López-Gatell reta a asociaciones médicas a traer médicos dispuestos a ir a zonas marginadas

Ciudad de México.- Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el gobierno federal contratará 500 médicos cubanos. Esto en razón de porque en México no hay suficientes especialistas que quieran trasladarse a las comunidades alejadas.

El video de la Dra. Ana Ceci encendió la discusión en redes. La joven relata que tiene bastantes conocidos a quienes les gustaría regresar a sus provincias a ejercer, pero que no encuentran ninguna plaza.

Sobre estos dos temas recibió la respuesta de otro doctor que dijo que en el país si hay plazas para médicos. Explicó que el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi) ofrece actualmente 11 mil de ellas, pero que muchos no las toman debido a que son en lugares alejados o comunidades pequeñas.

López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud retó a las academias de medicina a enviar a sus médicos afiliados a las zonas marginadas del país, ante la ola de comentarios negativos sobre los médicos cubanos.

Esto lo expresó Gatell luego de la presentación del libro "Exceso de muerte" en el FCE (Fondo de Cultura Económica). Mencionó estar a favor del debate sobre la situación de plazas de médicos en México ya que, según él considera, es importante que haya preocupación por el bienestar social.

Gatell llamó a asociaciones médicas a responder con una lista de médicos afiliados dispuestos a ir a zonas marginadas.

Sería fabuloso que mañana tengamos un comunicado oficial, por ejemplo, de la Academia Nacional de Medicina o de la Academia Mexicana de Cirugía, o de la Academia de Pediatría, diciendo aquí está la lista. No de 500 sino de estos 13 mil médicas y médicos de distintas edades, de distintos grados de entrenamiento y de experiencia que ponemos a disposición como asociaciones civiles para que vaya a las zonas marginadas de nuestro país y que prácticamente nos desmientan en el sentido de ‘ya no traigan a los cubanos, no va a ser necesario porque aquí estamos nosotros y nosotros dispuestos a ir a la zona tarahumara'”, expuso.