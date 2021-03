López-Gatell regresará a casa este lunes o martes tras su hospitalización por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reveló que después de cinco días de hospitalización por Covid-19, en la Unidad de Atención Temporal Banamex, regresará a su casa este lunes o martes.

A través de una carta a la opinión pública, el epidemiólogo, confirmó que el miércoles 24 de febrero a mediodía fue internado para recibir un tratamiento intravenoso en el hospital Citibanamex.

No me hospitalizaron por estar delicado, sino para recibir el tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa, explicó.

Desde su ingreso al nosocomio hasta ahora, aclaró, su función respiratoria es normal, "saturo 98% con mínimo aporte de oxígeno suplementario".

López-Gatell agregó que su contagio de coronavirus es considerado como moderado, aunque ahora ya se encuentra mejor y es posible que entre hoy lunes o mañana martes regrese a su domicilio.

“Médicamente mi presentación Covid se considera moderada. En cuanto termine el tratamiento iré a casa, mañana o el martes. Me siento muy bien de ánimo y apetito. Me he podido relajar mentalmente”, externó.

La atención que le han brindado en la Unidad de Banamex, aseguró, ha sido excelente y eso lo comentará en las conferencias vespertinas, donde informa sobre la situación del coronavirus en México.