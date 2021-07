López-Dóriga responde tras aparecer en quién es quién de AMLO por video de presunto policía comunitario

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Joaquín López-Dóriga respondió tras aparecer en "quién es quién en las mentiras de la semana", la nueva sección de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigida por Ana Elizabeth García Vilchis, que no ha sido bien recibida por algunos medios de comunicación, y entre críticas destaca la de Carmen Aristegui.

El longevo ex presentador estelar de noticieros Televisa apareció en la denominada "sección de las fake news" por un video en el que se muestra a AMLO durante una en su transporte oficial con los vidrios abajo circulando frente a un hombre armado, que presuntamente se trataría de un policía comunitario.

López-Dóriga escribió que el presidente "pasó como si nada" frente al hombre armado y pidió derecho de réplica a Jesús Cuevas, vocero oficial de Presidencia.

Y las mentiras, Jesús Ramírez Cuevas, las mentiras. Dime en qué parte del tuit mentí", publicó López-Dóriga en sus diferentes redes sociales.

“En riesgo. El presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada”, fue el mensaje original acompañado del video por el cual fue incluido en la sección "quién es quién en las mentiras de la semana".

Sería policía comunitario, el hombre armado frente a AMLO

Al comunicador le respondieron sugiriendo que posiblemente el hombre armado por el cual AMLO pasa dentro de la camioneta es un policía comunitario de Guerrero, ya que en algunos estados se ha vuelto común el uso de las llamadas autodefensas.

En México hay al menos 50 grupos de autodefensas o policías comunitarios visibles que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Se formaron en los últimos seis años, presuntamente para hacer frente a la delincuencia, y no todas se identifican con un nombre.

Del total, sólo 10, que operan en Morelos (seis), Michoacán (tres) y Tabasco (uno) se han institucionalizado.

Estados con policías comunitarias

La primera guardia comunitaria surgió el 24 de febrero de 2013 en La Ruana, municipio de Michoacán, donde los civiles armados, liderados por Hipólito Mora, un ganadero y agricultor de la zona, se organizaron para defender su territorio del Cártel de Los Caballeros Templarios.

Con el tiempo llegaron a ser 32 grupos armados; sin embargo, de éstos ya sólo quedan tres en los municipios de Coahuayana, Chinicuila y en la comunidad indígena de Ostula. Los demás se convirtieron en policías municipales, se diluyeron o se fueron a las filas del crimen organizado.

A la fecha, es Guerrero el estado con más civiles armados: 23 grupos de autodefensas que operan en 70% del territorio, de acuerdo a un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz.

Muchos de estos grupos mantienen confrontaciones entre ellos por el control de los territorios; otros están señalados por las autoridades de estar infiltrados por organizaciones criminales o de ser fachadas de criminales.

Policías comunitarios en Guerrero

En Guerrero, el surgimiento de grupos de autodefensas se desató la madrugada del 5 de enero de 2014 en Ayutla y Tecuanapa, municipios de la Costa Chica, cuando cientos de pobladores esbozados, con armas de bajo calibre y machetes en mano montaron guardias sobre la carretera federal para, según dijeron, detener a los criminales más buscados de la región.

Al grupo lo llamaron Policía Ciudadana de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Actualmente operan en 25 municipios, y de esta organización han salido otros grupos como el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), con el que mantienen una confrontación por el corredor que comienza en Chilpancingo, pasa por Tierra Colorada y termina en Acapulco.

En un mapa de riesgo que elaboró el gobierno de Guerrero considera a 20 municipios como de alto riesgo por los índices de violencia; en la mayoría de ellos detecta presencia de grupos de autodefensas, entre éstos, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo.

En Guerrero, el único grupo de civiles armados reconocido por las autoridades y que no entra en el grupo de 23 antes señalados, es la Policía Comunitaria de la CRAC que se fundó hace casi 24 años en el municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica.

Hay dos cosas que hacen diferentes a la policía comunitaria y a los grupos de autodefensas: la primera, son legales, están reconocidos en la ley local 701, donde se otorga a los pueblos originarios el derecho de establecer sus propio sistema de seguridad y justicia. Y la segunda, la forma en que operan: la policía comunitaria elige a sus miembros en asambleas públicas, 11 agentes y el comandante por pueblo y no pueden salir de su comunidad.

Además el sistema de la policía comunitaria no sólo da seguridad, sino también ejerce justicia.

AMLO pide que policía comunitaria no reclute niños

Al señalar que “con los niños no”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que policías comunitarias de Guerrero entrenen a menores armados para vigilar el territorio.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que por muy justa que sea la causa no es correcto utilizar a los menores como lo hacen los traficantes de personas para llegar a Estados Unidos.

“Aunque se tenga una causa no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños, es el caso de del fenómeno migratorio y en cualquier caso, se puede decir que los migrantes no tienen trabajo, tienen que salir a buscarse la vida, eso lo entendemos, hemos hecho aquí siempre que la gente abandona sus comunidades por necesidad no por gusto, pero aún con esa triste llamar realidad no deben utilizarse niños”.

Tras mostrar un video de El País, de España, en el cual se observa a los niños de una comunidad de Guerrero disparando, el titular del Ejecutivo Federal señaló que la entidad no es un paraíso, pero se está trabajando para reducir los índices delictivos, garantizar la seguridad y enviar programas sociales.

“Ya no hay condiciones para tomar un video con niños. Con los niños no”, advirtió.

López Obrador indicó que se desplegará la Guardia Nacional para garantizar la seguridad y no se esté utilizando a los niños con fines propagandísticos.