Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 24 de abril

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Dice que no han podido con monstruo de Aduanas



Reconoció que la corrupción en la Dirección de Aduanas es un problema que no han podido controlar en su Gobierno.



"El problema de las aduanas es corrupción, como en muchos otros casos (...) es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar", dijo.



El Mandatario comparó el problema de aduanas con el incremento de homicidios en el País.



"En el caso de las aduanas viene una limpia porque se han hecho intentos, el hasta ahora director de Aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas", expresó.



"Que la aduana de Manzanillo, que la aduana de Lázaro Cárdenas, que la aduana de Tijuana, si les contara, algún día lo voy a hacer, ahora no, más adelante, todo lo que sucede porque se fueron haciendo costumbre estos actos de inmoralidad, se fue haciendo costumbre el influyentismo pero lleva muchísimo tiempo y no cambió".



López Obrador reconoció que existen muchas presiones a autoridades de estados donde se encuentran las aduanas para poner a personas conocidas y cercanas al Director.



Aseguró que el mismo caso sucede en el SAT donde se lucha contra el influyentismo y adeudo de impuestos.



"Nada de que yo tengo influencia y no vamos a pagar los impuestos o debo impuestos, pero no voy a pagar o tengo un buen despacho de fiscalistas que me va a defender y al final, por mis influencias y por mis agarraderas, lo voy a cumplir como contribuyente, todo eso se va a terminar", dijo.



'Quiere Ahued ayudar en el Senado'



Tras la renuncia de Ricardo Ahued como Director de Aduanas, el Presidente aseguró que él pidió regresar al Senado para ayudar desde ahí al País.



"Él me pidió que quiere estar en el Senado, Ricardo Ahued es un hombre íntegro, es una gente buena, un hombre honesto, fue legislador en Veracruz, en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un Gobernador", comentó.



Aseguró que es un hombre respetable y querido en Veracruz.



El Presidente informó que hoy se reunirá con Ahued y Ricardo Monreal.



Acusa Marina colusión y omisiones de IP en robos



La Secretaría de Marina acusó a empresarios y concesionarios de ser omisos y permitir la colusión en los atracos que se han registrado contra barcos en altamar.



Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario Rafael Ojeda reveló que las compañías no denuncian a quienes incurren en ciertos delitos y sólo se quejan cuando el pillaje los afecta de manera directa.



"Empresarios y concesionarios también deben reconocer que le hacen falta muchas cosas. Nosotros reconocemos nuestras situaciones y ellos no lo hacen. ¿Qué pasa cuando hemos agarrado embarcaciones o barcos robando combustible?", cuestionó.



"Ningún concesionario se nos ha acercado para decir: oiga voy a dar de baja al capitán o voy a irme sobre la tripulación, no hacen nada, pero ahorita que se les está afectando con los robos entonces si levantan la mano".



El Almirante habló de colusión tras afirmar que quienes realizan robos en las embarcaciones, tardan apenas unos minutos en concretar el delito, ya que los equipos son casualmente colocados en cubierta.



"¿Cómo es posible que llegan a asaltar a un barco y ya saben sobre lo que van? Duran alrededor de 3 o 4 minutos y ya saben lo que se van a llevar, y muchas veces lo que se van a llevar está en la cubierta, hay colusión", denunció.



"La tripulación de sus bancos son del área de Frontera, Ciudad del Carmen, Dos Bocas, entonces también ellos deben de poner de su parte".



El Secretario anunció que la próxima semana sostendrán una reunión con empresarios para dejar en claro cuáles son las fallas que permiten la comisión de estos delitos y cuál es el compromiso de la Marina para combatirlos.



"La próxima semana vamos a tener una reunión en la Zona Naval de Campeche, nos estamos coordinador para eso, pero quisiéramos que fueran los dueños a lo mejor los asesores jurídicos son los capitanes, no sé quién", pidió.



"Pero vamos a poner las cartas sobre la mesa, qué es lo que quieren que hagamos nosotros, pero ellos tienen que hacer algo también y sobre todo basarnos en la Organización Marítima Internacional que tiene ya ciertos códigos establecimientos o lineamientos para que los barcos que estén en altamar en la Sonda de Campeche deban cumplir con ciertos lineamientos que muchas veces no lo cumplen. También por eso le digo que eso es un trabajo de dos y eso también, lo vamos hacer y los vamos a dar a conocer para que sepan que no nada más es eso de que asaltan".



Mueren 5 de Fuerzas Armadas por virus



Los Secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, Rafael Ojeda Durán, informaron que han muerto 5 elementos de sus dependencias por coronavirus.



El General Secretario indicó que en la Sedena hay 4 muertos, 3 elementos en activo y un militar en retiro.



Además tienen 82 casos confirmados con el virus en la dependencia, de los cuales 60 son militares en activo, 8 retirados y 14 derechohabientes.



Tienen también 9 hospitalizados, ninguno de gravedad.



En tanto, en la Marina, el Almirante Ojeda reportó que falleció un capitán retirado en Manzanillo, además de que hay 4 elementos intubados en Veracruz, uno de los cuales está delicado.



En la Ciudad de México tienen a 26 elementos internados, no graves.



Agregó que en hospitales de la dependencia se han recibido alrededor de 20 civiles, de los cuales 9 están intubados en estado delicado.



Despliega Sedena 18 mil elementos por Covid-19



El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que fueron desplegados 18 mil 632 elementos para atender labores de seguridad durante emergencia sanitaria por Covid-19 en el País.



Asimismo, el Gobierno federal ordenó intensificar el patrullaje de la Guardia Nacional, así como el resguardo de hospitales y almacenes.



"Se ha acordado que la Guardia Nacional refuerce el patrullaje disuasivo y de contención, que es patrullaje de proximidad social y lo que nos permite estar mas cerca de las familias en cuarentena", refirió el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.



El General Sandoval indicó que cuentan con 321 mil 636 efectivos para el combate a la delincuencia.



Actualmente, explicó, están desplegados más de 135 mil elementos, de los cuales 48 mil son de Sedena, 15 mil de la Marina y 70 mil 793 de la Guardia Nacional.



Agregó que también hay al menos 22 mil efectivos que realizan labores de relevo para dar algún descanso o para destinarlos a otra actividad diferente.



Por su lado, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, destacó que buscan evitar agresiones a personal de salud y robo de medicinas.



"La Guardia Nacional está precisamente para evitar agresiones en caso de que se presenten y se ponga en riesgo la vida de los médicos o las enfermeras", dijo.



"Otro de los objetivos de la presencia de la Guardia es cuidar los insumos y los medicamentos que también podrían ser objeto del robo sin la presencia de nosotros en los hospitales y los almacenes".



Contener homicidio ha sido complicado.-Durazo



El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el mes de marzo hubo un incremento de homicidios dolosos llegando a 3 mil casos en el País.



"La contención del homicidio doloso ha resultado complicada pero estamos avanzando", indicó el Secretario al presentar las cifras de delitos en el País hasta el mes de marzo.



"El homicidio es uno de los rubros de incidencia criminal en el que estamos poniendo mayor esfuerzo, particularmente en el Estado de Guanajuato que es el Estado que contiene el mayor número", expuso.



En cifras absolutas de enero a marzo del 2020, Guanajuato presenta mil 163 homicidios dolosos, seguido del Estado de México con 760, Michoacán con 680, Chihuahua con 638, Baja California con 627 y Jalisco con 528 casos.



Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango son los Estados que menos asesinatos presentan.



Durazo destacó a Sinaloa entre los estados con menos homicidios.



En la tasa por cada 100 mil habitantes lideran Colima, Guanajuato y Baja California las cifras.



El Secretario habló de otros delitos como el robo de vehículos, el cual aseguró que tiene una baja importante.



"Hay un descenso muy muy importante, recibimos en poco más de 15 mil (casos) el robo, estamos en 10 mil, poco más de 10 mil, esta sería la tendencia histórica, aquí hay un logro muy importante", dijo.



El Estado de México lidera la lista de robos con 9 mil 296, le siguen Jalisco, Baja California, Puebla y la CDMX.



Los estados que menos robos reportan son Yucatán, Campeche, Nayarit y Coahuila.



"En el tema del secuestro, que es altamente sensible, recibimos al País con cifras muy altas provenientes de una tendencia, llegamos a tener hasta 188, el mes pasado tuvimos 92", sostuvo.



"Es una cifra que va, afortunadamente de manera sensible a la baja, lo cual no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados, mientras haya un secuestro tenemos las autoridades un reto en materia de seguridad".



Respecto a feminicidios, el Secretario informó que el Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León y la CDMX son las entidades que encabezan la lista.



"En el tema del feminicidio, esta es la tendencia histórica, vean donde recibimos la administración pública, con un pico en el número de feminicidios, pero es uno de los temas más sensibles, consecuentemente aquí tenemos un reto importante. Esta es la línea no solo de contención, sino de reducción, tenemos que empeñarnos", comentó.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la violencia en el País fue una herencia recibida de administraciones pasadas."No hemos podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa porque no queremos que nadie pierda la vida, no queremos que ningún ser humano pierda la vida, y nada de que son presuntos delincuentes los que pierden la vida, no, son seres humanos", aseguró el Mandatario.Celebró que en la primera quincena de abril la inflación fue de 2.08%, la tasa más baja en 104 quincenas."Ayer se dio a conocer y me dio mucho gusto que la inflación bajó 2% de inflación, o un poco más, pero una reducción importantísima"."Esto es bueno porque cuando hay inflación se afecta mucho a la gente pero sobe todo a los más pobres, la inflación afecta mucho a la población mayoritaria".'Cuesta menos un pozol que una caguama'Al hablar de la obesidad reiteró que es mejor comer cosas naturales y no industrializadas, y afirmó que comer sano es más barato, pues cuesta mucho menos un pozol que una caguama."Es hasta más barato comer sano, más barato, Nada más se los dejo de tarea"."¿Un kilo de papa que lo hacen en la casa con poquito aceite cuánto es, cuánto cuesta con relación a las bolsitas de papas? Digo, por eso no es nada más un asunto de salud, es un asunto también de economía, de eso vamos a hablar, no es posible que se gaste en alimentos que no necesariamente nos ayudan que son caros y nos afectan o nos pueden afectar, pero no es sólo la atención de salud es la situación económica"."Imagínense un refresco embotellado para un chilate, un pozol, la fuerza, la energía, lo que significa como alimento energético un pozol de maíz y cacao, cuesta muchísimo menos que un refresco industrial y muchísimo menos que una caguama".