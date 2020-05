Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 15 de mayo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Dice que son falsas el 90% de llamadas por violencia a mujeres



A pesar de los registros oficiales sobre el incremento de violencia durante el confinamiento por el Covid-19, el Mandatario federal aseguró que el 90 por ciento de las llamadas relacionadas con el tema son falsas.



El Mandatario fue nuevamente cuestionado sobre el problema documentado por la propia Secretaría de Gobernación, sobre al aumento de las agresiones contra las mujeres, sobre todo en el hogar.



En respuesta, el Jefe del Ejecutivo informó que la mayor parte de las peticiones de auxilio no son reales, tal y como ocurre con las comunicaciones que alertan sobre sabotajes en el. Metro de la Ciudad de México.



"Te voy a dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, eh, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo: el 90 % de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado", dijo.



"Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas.



Pero esto dicho, informado por las mujeres del Gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la encargada del Instituto de atención a las mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema".



Además, López Obrador consideró que los señalamientos sobre el incremento de la violencia de género no pueden ser realidad en una sociedad como la mexicana, ya que la población está acostumbrada a convivir.



Incluso consideró que cuando se alerta sobre este tipo de problemas, se piensa en lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos.



El Presidente de pronunció en contra de la violencia que, de manera irracional, padecen las mujeres, e insistió en que no es feminista, sino humanista.



"Estamos en contra del feminicidio, de los crímenes de odio, eso debe quedar muy claro, por razones humanitarias.



Si fuésemos conservadores a lo mejor no nos importara el tema, pero venimos de una lucha social de años en defensa de los pobres, en defensa de los desvalidos, desposeídos, los más vulnerables, en defensa de las mujeres, hay constancia de eso", señaló.



"Ahora los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres, se equivocan, constantemente estamos tratando el asunto".



Los periódicos más famosos del mundo mienten'



Señaló que lo diarios famosos como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País mienten.



Aseguró que hay crisis por la falta de ética en la difusión de información durante la pandemia de Covid-19 en el mundo.



"Los que están distorsionando la información, los que están manipulando, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, está bien que tengan problemas con nosotros eso es normal, pues son posturas distintas, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y su reacción de ahí viene, son reaccionarios", expuso en conferencia mañanera.



"Hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética".



El Mandatario llamó a los diarios a hacer una autocrítica y una revisión para el regreso a la nueva normalidad.



Asimismo, pidió que se ponga a los ciudadanos por encima de intereses políticos y económicos.



"En el caso de la comunicación, que seamos objetivos, que se hable con la verdad, que no se mienta, que se esté cerca de los ciudadanos, que se ponga en el centro al ciudadano y no a los grupos de intereses creados, no al poder económico, no al poder político", dijo.



"No faltarle al respeto a la gente, no ofender en el sentido común, esa es otra enseñanza, no al autoritarismo, no ofender el sentido común de nuestro pueblo".



Establecerá SEP filtros en regreso a clases



La Secretaría de Educación Pública (SEP) establecerá filtros para medir la temperatura y buscar síntomas de coronavirus cuando los niños, niñas y adolescentes regresen a la escuela.



El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, señaló que se tendrá un proceso de limpieza de las escuelas previo al regreso a clases.



"Vamos a tener filtros, el primero la familia, tendrán que checar la temperatura y que los niños no tengan ninguna manifestación de la enfermedad y en la escuela habrá otro filtro", afirmó.



El funcionario federal indicó que se crearon comités de salud en cada escuela que se encargarán de la higiene escolar y también de los procesos de filtrado.



"De manera que no hay nada que temer, se va a regresar con toda seguridad", manifestó.



Moctezuma reiteró que no habrá regreso a clases hasta que sea completamente seguro hacerlo, cuando el semáforo esté en verde.



Señaló que ha estado en contacto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre la salud de los maestros e informó que es un sector en donde ha habido pocos contagios.



"Esto en gran medida se debe a que se salió al receso a tiempo y lo mismo será con el regreso", afirmó.



Presumen ausencia de conflictos pese a bloqueos



Aunque han realizado bloqueos a vías férreas que han dejado pérdidas millonarias, el Presidente López Obrador presumió que durante su Gobierno no se ha registrado ningún conflicto con el magisterio.



"Desde que iniciamos este Gobierno y por nuestro proceder respetuoso y escuchando siempre al sector magisterial, todas las expresiones, todas las tendencias, no hemos tenido ningún conflicto y hay constancia de ello y es cuando menos paros o cierre de escuelas han habido", presumió en conferencia matutina.



Al celebrar el Día del Maestro, el Mandatario aseguró que su Gobierno no piensa en los docentes como irresponsables e incumplidos con su misión.



"Al contrario, nosotros siempre hemos sostenido que los maestros son fundamentales", dijo.



"Repito, las maestras y maestros, los trabajadores de la educación son como el alma de México".



AMLO recordó la condena de su Administración a la reforma educativa y el compromiso cumplido de cancelarla.



"Desde que se cumplió ese compromiso hemos llevado una relación respetuosa con maestros y maestras, con el sindicato, con la coordinadora del movimiento democrático", aseguró.



El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dedicó un mensaje a los docentes recalcando su apoyo para adaptarse, en pocos días, al programa de educación a distancia por pandemia de Covid-19.



Este es el primer Gobierno que ha dado a la CNTE derecho de "picaporte" en Palacio Nacional, donde se han instalado mesas de trabajo y se han realizado reuniones encabezadas por el propio Presidente.



El Mandatario incluso ha puesto a disposición de la disidencia a sus Secretarios de Estado e incluso a gobernadores para escuchar las exigencias de la Coordinadora.



Aunque en menos ocasiones, López Obrador también se ha reunido con maestros afiliados al SNTE y que respaldan a la dirigencia formal, así como a Maestros por México, un movimiento vinculado con Elba Esther Gordillo.



Estos últimos también han realizado manifestaciones de protesta en lo que va de la Administración en el marco de la pugna por la dirigencia nacional.



De acuerdo con la última reforma laboral, los sindicatos tenían hasta el pasado 30 de abril para incorporar a sus estatutos mecanismos que garanticen la democratización interna, para elegir a las dirigencias con voto universal, directo y secreto.



Sólo hasta febrero de este año, los bloqueos magisteriales dejaron pérdidas que rondan los 30 mil millones de pesos, particularmente por el cierre de vías en Michoacán, según la Concamin.



Esperarán exámenes a 'nueva normalidad'



El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, indicó que todos los exámenes de los estudiantes mexicanos y los procesos de evaluación del magisterio esperarán a que termine la cuarentena y las personas puedan salir.



"Nosotros estamos obligados es a seguir las recomendaciones de Salud y podemos convocar en función de que la gente ya pueda salir a presentar sus exámenes", expuso el funcionario federal al ser cuestionado sobre el tema.



El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que los exámenes y los procesos de evaluación del magisterio no se pueden hacer en línea porque hay mucha gente que no tiene acceso a Internet o a una computadora.



"El tema de equidad es muy importante, porque hay muchas personas que no podrían hacer esto en línea y es muy injusto", dijo.



"La pandemia vino a trastocar todos los calendarios entonces obviamente los calendarios de exámenes han padecido y padecerán cambios. Por ejemplo, los procesos de ingreso al magisterio, el paso de la secundaria a la preparatoria, el paso de la preparatoria a la universidad", agregó.



En ese sentido, Moctezuma afirmó que se darán a conocer las fechas del calendario escolar una vez que se haya podido salir.



"Por ello es que nosotros con toda oportunidad vamos a avisar de las fechas del calendario escolar que están pendientes y viéndolo desde el punto de vista del sistema educativo nacional porque no podemos tomar decisiones para básica que afecten después a la educación superior", manifestó.



"La Secretaría de Salud nos está dando las curvas y las proyecciones estatales, estamos en comunicación con los secretarios de salud para coordinarnos y hacerlo de manera ordenada".



Si se relaja disciplina puede fallar pronóstico



Cuestionado por las invitaciones a una fiesta para propiciar el contagio del Covid-19, López Obrador dijo que si baja la disciplina podría fallar proyección de descenso de casos.



"Tenemos las proyecciones de los científicos y matemáticos de que estamos arriba y de que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más aceptación", indicó.



"Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar el pronóstico, porque la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México como en el resto del País".



El Mandatario recordó que el pueblo de México es ejemplar y está muy bien informado, por lo que está siendo responsable en el tema del Covid-19 y es difícil que sea manipulado.



"La gente ha despertado, por eso no debemos preocuparnos tanto por este tipo de convocatorias, la gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no", indicó.



Aseguró que su Gobierno garantiza la libertad de los pobladores del País y rechaza el autoritarismo, lo que ha logrado hombres y mujeres más libres y conscientes.



"Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que pronto emergió en esta temporada, no solo por el coronavirus sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación", dijo.



"Entonces, al final, el juez es el ciudadano, son los mexicanos los que están ejerciendo sus derechos y están demostrando que son mujeres y hombres con criterio".



Ayer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que investigan audios donde se invita a una fiesta con personas infectadas de Covid-19 para crear un contagio masivo.



En el audio, una joven dice que el festejo está programado para el 23 de mayo, en la Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón.



Y menciona que el objetivo es mezclar a 25 personas contagiadas y al menos 75 invitados, con un costo de entrada de mil 500 pesos que incluye alcohol.