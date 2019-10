Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 04 de octubre

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este viernes realizada en Puebla.



Dice que Medina Mora atenderá denuncias



Consideró que el ex Ministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia para atender denuncias en su contra sobre presuntos depósitos de dinero en el extranjero.



"¿Qué motivó esta renuncia? Considero que el Ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias, que se han interpuesto y que están en manos de la FGR".



"Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales".



"Hay que ver cuál es el estado que guardan estas denuncias, si existen, yo recuerdo que hubo una investigación que se inicio a partir de informes sobre manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero, les recuerdo que cada vez que yo tengo información, cada vez que me presentan información sobre movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos he dado instrucciones tanto a inteligencia financiera, el encargado de esta área en Hacienda, Santiago Nieto, a todos los servidores públicos que conociendo de estos hechos de inmediato se turnen a la Fiscalía, que no nos quedemos con nada, que todo se remita a la Fiscalía".



"Lo que tiene que ver con nuestras facultades es recibir esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Segob, enviarla al Senado y una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado".



El Presidente descartó también presiones por parte del Gobierno y de Morena para su renuncia.



"Eso es de esperarse, creen que somos iguales, para que se entienda mejor, cree el león que todos son peludos".



Aseguró también que no se adelantan juicios en las acusaciones sobre depósitos en el extranjero.



"No adelantemos juicios, por ejemplo, en este asunto del ministro, pueden haber todas las investigaciones abiertas, pero va a ser la FGR y luego los jueces los que van a resolver si hay delito o no, si se debe juzgar o no".



"Lo que estamos haciendo es recibir la renuncia y dar trámite a la renuncia".



Dan a padres recursos para mejorar escuelas



Anunció el programa "La escuela es nuestra" con el que se destinarán más de 20 mil millones de pesos directamente a comités de padres de familia para mejoramiento y mantenimiento de los planteles.



"La esencia de este programa es que los recursos van a llegar de manera directa a la escuela. Se van a entregar los recursos a las sociedades de padres de familia para que ellos decidan cómo manejar estos fondos, en qué invertirlos".Informó que contemplará a 170 mil escuelas primarias del País. Los 20 mil millones de pesos en recursos serán divididos entre la Federación y los estados en 50 por ciento cada uno."Son dos etapas, primero 103 mil escuelas, las más abandonadas, las que están en las comunidades indígenas, en las zonas marginadas, con esas escuelas vamos a iniciar, sean multigrados o de organización completa, en una segunda etapa 70 mil más para cubrir las 170 mil"."Estoy seguro de que los padres de familia van a cuidar mucho los recursos y van a rendir mucho más que si se manejan por las instancias de Gobierno o con contratistas, a veces se deciden apoyos y no llegan abajo".Por su lado, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma informó que las escuelas celebrarán una asamblea con padres, maestros, directivos y alumnos, los cuales elegirán a un comité de cinco personas."La tesorera del comité y el presidente se encargarán de recibir una tarjeta, activarla y administrar recursos".Al comité se le entregará un manual que detalla sus funciones y formatos para llevar un control sobre el gasto."El comité hará un diagnóstico de necesidades, elaborará un plan de trabajo para que la asamblea elija actividades a ejecutar, ejercer de manera transparente los recursos y llevar a cabo labores de mejora del plantel".El comité informará a la asamblea del inicio y avance de los trabajos y le rendirá cuentas.Los recursos serán entregados de acuerdo al número de alumnos del plantel, informó el Secretario.Aunque criticó los términos en los que fue aprobada la revocación de mandato en el Senado, el Presidente dijo que acepta la reforma. Llamó antidemocráticos a los legisladores de la Oposición por establecer demasiados requisitos para que se lleven a cabo las consultas, pues consideró excesivo imponer el requisito del 3% del padrón."La verdad es que la Oposición no quiere la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto, cómo no van a querer la revocación de mandato, si es una práctica fundamental de la democracia, si el pueblo pone y el pueblo quita, por qué tantos obstáculos, por qué tanta tardanza para aprobar que se les pregunte a los mexicanos"."Y ahora aceptan, pero con condiciones: primero, 3% del padrón, estamos hablando de que hay que reunir, si el padrón es de 85 millones de mexicanos, sería como 2 millones y medio de firmas ¿Por qué tanto? Con un millón, que la pongan más sencilla, ¿Cuántos se requieren para hacer un partido político? ¿Lo mismo? Creo que no"."Imagínense, están mandado la elección, la consulta para la revocación de mandato hasta febrero del 2022, es mucho, pero no porque sea mi caso, sino por qué aguantar tanto a un mal gobernante, que ya en dos años se sabe, hasta es mucho, hasta menos"."Imagínense si se tienen que estar esperando tanto tiempo () Pero aún con eso, yo acepto, acepto, porque lo importante es que quede establecido en la Constitución el procedimiento".Leyó la cartilla a los funcionarios de su Gobierno, a quienes prohibió entrometerse en la elección interna de Morena y para quiénes pidió sanciones en caso de que lo hagan."No vamos a permitir que se use el presupuesto, que servidores públicos se entrometan en los asuntos de los partidos. Es, en efecto, un delito"."El funcionario público que haga proselitismo enfavor de candidatos, el que presione para votar a favor de un candidato, el que reparta migajas, dádivas, despensas, para apoyar candidatos, partidos, tiene que ser sancionado".Consideró que esas conductas ilegales no son de izquierda, sino de derecha."No tiene nada que ver con ser de izquierda. El politiquero, el acomodaticio, el falsario, el hipócrita, etc etc etc no es de izquierda, es conservador, es de derecha, eso debe quedar muy claro".Ante la remoción del Jefe de la Policía de la CDMX, Jesús Orta, el Presidente no quiso manifestarse."Corresponde a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ella tiene esta facultad, ella decide, lo demás sería opinión, pero no tendría relevancia porque le tengo absoluta confianza, ya podría resultar una obviedad, le tengo absoluta confianza a Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a ella corresponde este asunto".El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció la compra de equipo para combatir el crimen en la entidad, que incluirá dos helicópteros y mil patrullas. Asimismo, se adquirirán armamentos, municiones y aditamentos, además de que se costearán drones."Hoy en el fundamento del combate a la delincuencia y proceso de paz es la tecnología y estrategia, estamos invirtiendo todos los recursos en la materia"."Tenemos déficit en número de policías muy alto, lo vamos a incrementar, no es fácil porque todos deben ser policías certificados por confianza".El Presidente advirtió que su Gobierno no permitirá que las bandas del crimen se apoderen de regiones o territorios en los que no pueda aplicar la ley."Proteger a los maestros como a todos los ciudadanos y no pueden haber zonas exclusivas de la delincuencia, no hay aceptación de que no se puede entrar a una región del País donde domine la delincuencia"."Yo por eso visito todo el País, por eso voy a todos los municipios y no llevo guardaespaldas y así todos los ciudadanos tenemos que transitar con libertad, con seguridad, por todo el territorio y que no nos intimiden"."La mujer es más horada que el hombre", aseguró López Obrador luego de recordar que todas las personas que recibieron simbólicamente los primeros apoyos para las escuelas fueron recibidos por tesoreras mujeres.