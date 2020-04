Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 29 de abril

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Dice que critican su iniciativa por elecciones



Aseguró que la iniciativa que envió al Congreso para darle al Ejecutivo federal facultades en el manejo del Presupuesto ha sido criticada debido a que están próximas las elecciones.



Aseguró que ante la crisis sanitaria por Covid-19 en el País es necesario ajustar el presupuesto a "la nueva realidad".



"Yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor, aclaro no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros de toda la llamada clase política, porque ya no hay corrupción", dijo en conferencia mañanera al tiempo que sacó su pañuelo blanco en señal de paz.



"Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral, entonces el propósito es ese básicamente, los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo".



El Mandatario señaló que antes se ejercían los recursos con discrecionalidad.



"Antes, muy contrario de lo que ahora estoy diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado, gastaba más del autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudada al País aún cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos, había una gran discrecionalidad", acusó.



"Hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido. Había partidas en Gobernación que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil en esa partida".



El 23 de abril, el Presidente envió a la Cámara una iniciativa para facultar a Hacienda a reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos prioritarios de la Administración.



'Cualquiera' sale en REFORMA, dice sobre Porfirio



Cuestionado sobre la crítica de Porfirio Muñoz Ledo a su iniciativa sobre manejo de presupuesto que publica REFORMA, el Presidente dijo que este diario ya le da ocho columnas a "cualquiera" que hable contra su Gobierno.



-Muñoz Ledo también cuestionó, se le preguntó al Mandatario al tratar el tema del presupuesto.



"Sí porque está en su derecho. ¿En qué periódico salió esto?", cuestionó López Obrador.



-REFORMA, le respondieron.



"Ah, sí, ahora a cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso del REFORMA, le dan ocho columnas, tiene garantizadas ocho columnas, pero además tiene derecho el licenciado a expresarse, manifestarse, sin embargo, estamos en temporada especial", dijo el Mandatario federal.



REFORMA publica hoy que Porfirio Muñoz Ledo consideró que la iniciativa del Presidente viola la división de Poderes y es anticonstitucional.



"Esa iniciativa no es necesaria, y lo que no es necesario es un exceso. Sin ninguna reforma, el Presidente puede mandar el presupuesto y se va a aprobar por la sencilla razón de que tiene mayoría, además una mayoría que, por lo que hace a Morena, es bastante textual: aprueba sin ninguna modificación lo que mande el Ejecutivo.



"Se está violando la división de Poderes, es anticonstitucional. En la Constitución hay una prohibición expresa en la que se establece que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona. ¿Entonces, para qué quiere más facultades?", cuestionó Muñoz Ledo.



'No hay nada que temer sobre camas'



Tras presentar cifras de la Ssa de capacidad hospitalaria en terapia intensiva, el Mandatario federal dijo que "no hay nada que temer" sobre que no se cuenten con camas y equipos, pues diariamente se hace una revisión de espacios y hay coordinación entre institutos de salud del País.



"Nosotros necesitamos ya ir saliendo y vamos a salir más rápido y mejor si seguimos haciendo este esfuerzo, este sacrificio, apoyando a todos con la fraternidad, la solidaridad que lo estamos haciendo, entonces no hay ahora nada que temer sobre el que no tengamos camas, equipos, medicinas, médicos, para atender a los enfermos, todos los días estamos viendo también en dónde se van acortando espacios.



"Lo mismo, camas disponibles ocupadas en Insabi, en el caso de la Ciudad de México en institutos de salud, en el ISSSTE, en el Seguro, en Pemex, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa, y si un hospital se va llenando inmediatamente a otro, ese es un trabajo de coordinación que se está haciendo y ya tienen resuelto, los médicos están informando sobre eso", señaló en conferencia.



El Mandatario refirió que se tienen "todas las camas libres" de los convenios con los hospitales privados, debido a que, hasta el momento, no se han necesitado.



"Por ejemplo, tenemos prácticamente todas las camas libres del convenio con los hospitales privados, no sé si tenemos esa gráfica, la de los hospitales privados qué ocupación tienen y en este caso es también porque no se ha necesitado, y por falta de comunicación e información, pero sí vamos a ir resolviendo eso", afirmó.



Afirma Presidente que subirá recaudación



Afirmó que al cierre de abril reportarán que la recaudación aumentó en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo de 2019, pese a la crisis económica.



"Estoy apunto de dar una buena noticia, les adelanto que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis y eso lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos porque están contribuyendo, no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto", expuso.



"Ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor. El pronóstico era que se nos iba a caer la recaudación ya desde abril afortunadamente no va a ser así, tengo el reporte hasta el 26, ya faltan muy pocos días para que cierre el mes y vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, del cuatrimestre".



En su conferencia mañanera, el Mandatario sostuvo que con esos recursos es posible cubrir el pago de la nómina de servidores públicos, y la entrega de créditos y de pensiones.



"Muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos y porque ya no hay privilegios fiscales y espero que así continuemos, de ahí sale el dinero para los créditos y de ahí sale para las pensiones de adultos mayores y todo", expuso.



"Con recaudación suficiente, por las contribuciones, se tiene para pagar la nómina para que reciban puntualmente su sueldo maestros, médicos, enfermeras, policías, marinos, soldados y para que también la gente humilde reciba sus apoyos y becas y se impulsen la educación y se garantiza la salud".



López Obrador se dijo "contento" por el resultado, aunque reconoció que se tendrán "problemas" por la caída de la economía mundial, debido a la pandemia de Covid-19.



"El coronavirus", reiteró, "vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal es un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos, eso es lo que está haciendo crisis, ya hizo agua".



El Jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre las empresas morosas, a lo que respondió que hay disposición de deudores para ponerse al corriente, aunque respecto a los que no lo hagan aclaró que se procederá legalmente.



"Hoy hablé con la directora del SAT (Raquel Buenrostro), en la mañana y hay disposición de los deudores, de los que se han quedado rezagados de ponerse al día. Eso fue lo que me informó, y lo están haciendo, se los agradecemos mucho. No es amenaza ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos tienen que proceder se legalmente, es la norma que aplica en todo", aseveró.



"Si la directora del SAT, si el Procurador fiscal, me llevan un expediente de una empresa que no paga, pues lo que estoy haciendo es que se proceda, estamos corriendo ciertas cortesías de informarles: Aquí está este asunto, resuélvelo. Si no quieren, como ese que dijo que vamos a estar litigando hasta el año 3000 porque pensaba que era como antes, pues entonces ya no hay más que la ley, no es conmigo, es con la ley".



Respecto al porcentaje de aumento en la recaudación, AMLO dijo que se darán las cifras el próximo lunes.



"Cerramos el viernes y ya el lunes tenemos los datos, ya el lunes en la mañana les puedo decir cuánto recaudamos de IVA, cuánto recaudamos de Impuesto Sobre la Renta, del IEPS y cómo estamos".



El Mandatario dijo ya tener el informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero se necesita revisarlo con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para hacer el cotejo de ingresos.



"Lo que sí puedo decirles con seguridad es que, en términos reales, si no aumenta, hasta ahora está aumentando, si no aumenta, no cae. De lo que obtuvimos en el mismo periodo en términos reales, en términos nominales es más".



No obstante, reconoció que faltan los momentos más difíciles de la crisis, de mayo en adelante.



'No uso cubrebocas porque no lo recomiendan'



Dejó claro que no usa cubrebocas porque no se lo ha recomendado el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.



"No me pongo cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell), le pregunté y él tiene una explicación sobre eso que ha dado, pídansela y yo le hago caso".



Regalan empresarios 250 mdp; oculta AMLO identidad



López Obrador reveló que dos grandes empresarios mexicanos regalaron 250 millones de pesos en boletos para la rifa sobre el avión presidencial, pero negó a revelar sus identidades.



Dijo que uno de los empresarios ofreció 'donar' 200 millones de pesos para comprar 400 mil boletos de la rifa, con la finalidad de que fueran distribuidos en las comunidades más pobres del País.



En el otro caso, el Jefe del Ejecutivo informó que un empresario del ramo minero, también le dijo que regalaría 50 millones de pesos para la adquisición de billetes de lotería que, a propuesta del propio AMLO, serán repartiros en las comunidades mineras del País.



Pese a que fue cuestionado sobre la identidad de los inversionistas, López Obrador manifestó que estaba impedido para hablar.



-¿Quiénes son los empresarios?, se le preguntó.



"Eso si no puedo decirlo, porque no tengo su autorización", respondió.



El político tabasqueño detalló que, en el primer caso, él mismo le propuso al inversionista repartir los 400 mil billetes entre 50 mil escuelas públicas del País de las comunidades más marginadas, a razón de 8 boletos por plantel.



Explicó que, en caso de que las escuelas consigan el premio de 20 millones de pesos, deberán usarlo en obras de mejora para esas instalaciones y para sus comunidades.



En febrero pasado, el Presidente ofreció una cena en Palacio Nacional a un grupo de empresarios, para solicitares que participaran en la compra de billetes para la rifa del 15 de septiembre, con motivo del avión presidencial.



Afinan criterios para reapertura con EU-Canadá



El Gobierno de México inició un diálogo con la iniciativa privada, Estados Unidos y Canadá para afinar los criterios de la reapertura económica, en función de las cadenas productivas.



El Presidente informó que industrias estadounidenses como la automotriz y hasta la bélica, dependen en gran parte de las empresas mexicanas.



Sin embargo, deberán detallarse la condiciones en las que estas compañías pueden volver a producir en medio de la contingencia por el Covid-19.



"Tenemos que ver lo del reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y Canadá, porque hay cadenas de producción y ellos no pueden reiniciar porque hay empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos", dijo."Todo eso requiere de planeación, de hablar con los empresarios, definir protocolos, requiere de definir el calendario, el proceso de apertura, el ritmo, la profundidad, como se va a ir gradualmente regresando a la producción. Ya estamos trabajando en esto Economía, Hacienda, hay comunicación con las autoridades comerciales y económicas Estados Unidos y Canadá".Instruyó a la Secretaría de Defensa y a la Marina reforzar la vigilancia en las aduanas para evitar corrupción y asedio del crimen organizado."Entonces vamos a reforzar aduanas, le pedí hoy tanto al secretario de Marina como el secretario de la defensa reforzar todo el sistema de aduanas y cero influyentismo", informó el Mandatario."Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas: una es el influyentismo que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del País, en algunos estados, quienes quieren tener ahí a sus fieles e incondicionales en las aduanas, y la otra fuerza es la delincuencia común".Asimismo, el Presidente reconoció que existió confrontación y diferencias en la salida de Ricardo Ahued de la Administración General de Aduanas (AGA) y externó su confianza por Horacio Duarte para ser el próximo titular."Horacio es una gente honesta, lo era también Ahued, una gente de primera, pero faltó coordinación, siempre hay diferencias al interior del Gobierno, como en todos lados", expuso."Lo mejor es cuando se trabaja de manera coordinada, cuando se acoplan los servidores públicos y no se confrontan, porque por la condición humana, siempre hay celos y sentimientos".Por otra parte, López Obrador destacó que la corrupción en las aduanas se debe principalmente a la deshonestidad, no a la tecnología de vigilancia."Es que controlan las aduanas y no hace falta que entre contrabando por las partes no vigiladas, entra por las mismas aduanas", dijo."Si se tienen las cámaras, pero si el que está viendo las cámaras en esos momentos que pasa un trailer y está volteando a ver para otro lado, de qué sirve".La semana pasada, el Presidente reconoció que la corrupción en la Dirección de Aduanas es un problema que no ha podido controlar su Gobierno, indicando que se trata de un monstruo de 100 cabezas.