Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 25 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Defiende revés a cervecera; ve corrupción



Cuestionado sobre si la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali mediante una "consulta" ahuyenta las inversiones, el Presidente defendió la decisión al considerar que, si se pone orden y se termina la corrupción, habrá un auténtico Estado de derecho.



¿(La decisión) no ahuyenta las inversiones?, se le preguntó en conferencia.



"No, creo que no, al contrario, si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder tener un auténtico Estado de derecho", consideró.



El Mandatario federal afirmó que en los permisos para la construcción de la cervecera había corrupción e influyentismo, pues no es de "sentido común" que se den contratos para una planta que consume agua donde hay escasez del líquido.



¿Había corrupción en sus permisos?, se le cuestionó.



"Claro que sí, influyentismo, nada más es cuestión de pensar, de sentido común, que es el menos común de los sentidos: cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua y además que es producir, elaborar cerveza con agua, que vamos a exportar y cuántos empleos", señaló.



López Obrador reveló que los propietarios de la cervecera lo buscaron para llegar a un acuerdo, por lo que les expresará que su Gobierno se comprometió a "mandar obedeciendo".



"Me buscaron los dueños de la empresa porque quieren un acuerdo y yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, atenderlos y que nos escuchen a nosotros, la gente votó por un cambio y dijimos, no en el discurso demagógico, dijimos mandar obedeciendo", agregó.



Ante las críticas de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la "consulta" para cancelar la obra, el titular del Ejecutivo dijo que el líder empresarial están en su derecho de expresarse.



"Carlos Salazar está en su derecho de expresarse y de manifestarse, y seguimos siendo amigos, pero yo soy el representante del Estado Mexicano y represento a todos, ya no es el tiempo de antes, que el Gobierno estaba al servicio de una minoría", agregó.



Le molesta cabeza de REFORMA



Se molestó con la cabeza de REFORMA "Avala dádivas el Senado".



El Mandatario federal afirmó que los programas de su Gobierno, que ayer fueron elevados a rango Constitucional, no son dádivas.



Agregó que sus programas benefician a alrededor de 20 millones de mexicanos e implican una inversión de 500 mil millones de pesos al año.



"Lo voy a decir, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, hoy aparece en el Reforma, en el periódico Reforma, que es un periódico conservador que está en contra de la transformación, aparece que el Senado aprobó dádivas. Nada más le informo al periódico REFORMA que estas supuestas dádivas benefician a alrededor de 20 millones de mexicanos y que implican una inversión de 500 mil millones de pesos al año, no hay precedente de un programa así", dijo en su conferencia mañanera.



"Como que no merece que son dádivas, pero bueno, somos libres y respetamos la libertad de expresión, pero en estos momentos de cambio, de transformación, se están definiendo las posturas y está saliendo el cobre, que bueno que cada quien tome su postura y se defina y fuera máscaras, nada de hipocresía, nada de sepulcros blanqueados".



Ayer, el Senado aprobó la reforma constitucional para amarrar el financiamiento a los principales programas sociales del Presidente López Obrador.



Celebra aval del PAN a subsidios



Celebró el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN) a la aprobación de la reforma al Artículo 4. la cual que eleva a rango constitucional los principales programas sociales de su Gobierno, como el derecho a la pensión a adultos mayores y para niños con discapacidad.



"Ayer el Senado aprobó por mayoría, sólo un voto en contra y una abstención, la reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional, para a convertir en derecho la pensión a adulto mayores, las pensiones a niñas y niños con discapacidad, las becas a estudiantes pobres y al atencion médica y medicamentos gratuitos", dijo el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Esto es único, es histórico, celebro que hayan cambiado de parecer los senadores del PAN porque en la Cámara de Diputados votaron en contra", agregó.



Asimismo, López Obrador señaló que a pesar de que el PAN estaba inicialmente en contra de la medida, al final solo mantuvo un voto en contra.



"La mayoría de los senadores del PAN votaron a favor, esto es algo histórico por su dimensión social", dijo.



Ayer, con 91 votos a favor, uno en contra, y una abstención, el Senado aprobó la minuta que reforma el Artículo 4 de la Constitución para reconocer los principales programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



La propuesta reconoce el derecho a un sistema de salud de bienestar, becas para estudiantes pobres y pensiones para personas de la tercera edad, indígenas, de origen afromexicano y con discapacidad.}



Presumen acuerdo con EU sobre azúcar



El Gobierno federal presumió el acuerdo alcanzado para incrementar la venta de azúcar a Estados Unidos por un monto de 1.4 millones de toneladas.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, celebró el acuerdo que, sostuvo, beneficiará a 15 estados y 267 municipios, con una población aproximada de 15 millones de habitantes.



"Nos da mucho gusto hoy anunciar que el viernes pasado cerramos el acuerdo o cerramos las reuniones que hemos tenido con la industria del azúcar para determinar el monto que informamos a Estados Unidos de venta", expuso.



La venta de azúcar mexicana, detalló, está regulada por un acuerdo que se firmó en 2014, se ratificó en 2017 y en enero de este año se logró que Estados Unidos aceptara que México vendiera azúcar en su mercado por 1.6 millones de toneladas.



"Restaba ponernos de acuerdo con la industria nacional, primero para garantizar el abasto de México y ver cuál era el remanente o excedente de la producción nacional y el viernes pasado determinamos que seria un millón 421 mil 901 toneladas lo que se enviaría como propuesta a Estados Unidos", explicó.



"Esta cantidad es considerablemente superior al año previo, en 2019 la oferta mexicana de venta a Estados Unidos fue de un millón de toneladas".



Márquez destacó que este acuerdo es muy importante porque, no solo se garantiza el abasto nacional, sino que es una venta que se va a dar en condiciones "muy favorables" para los exportadores dado el nivel del tipo de cambio.



En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia destacando el acuerdo azucarero como una de las "buenas noticias".



"Esto ayuda al sector cañero, se debe tener en cuenta que un ingenio es una fábrica y una factoría que produce y distribuye dinero, porque donde hay un ingenio viven muchos de esa industria: los productores de caña, los trabajadores del ingenio, los transportistas, los mecánicos, el comercio, es algo muy importante y son miles los que viven de los ingenios, entonces conseguir el incremento de esta compra de azúcar va a significar ayudar a todo este sector", manifestó.



Dona IP dinero, equipo y hospitales por Covid-19



Aseguró que los empresarios están ayudando a fortalecer el sector salud ante contingencia por coronavirus en el País con la donación de equipo médico y hospitales.



"Hace unos días entregó 50 millones de pesos la empresa Coppel para salud, ayer, el ingeniero Slim informó que va a entregar equipo médico por mil millones de pesos, y ayer recibí una carta de Germán Larrea entregando un hospital que construyó su fundación en Juchitán para que sea equipado, operado por el Ejército, se use, si es necesario, en la contingencia", dijo en conferencia mañanera.



"Y posteriormente se destine a ser un hospital de especialidades para beneficio de la población de Juchitán, de los pueblos y municipios del Istmo, también es un hospital de 60 camas, ayer se comprometió a que lo entrega en 10 días".



El Mandatario reconoció la solidaridad del sector empresarial y recordó que lo más importante es la familia.



"Todo esto es bueno porque hay apoyo y solidaridad en estos momentos y espero que esta solidaridad se siga expresando y manifestando, entre más recursos tengamos, más camas, más equipos, más especialistas y médicos vamos a estar más seguros", comentó.



"Aunque ayer mencioné que lo mejor de todo es que nos cuidemos y que se tome en cuenta que la institución más importante es la familia".



Insistió en la importancia de que "las hijas" estén presentes en el cuidado de los adultos mayores y la familia en general, porque "los hombres somos más desprendidos".



Descarta prórroga a impuestos pese a Covid-19



Descartó una prórroga en el pago de impuestos como medida para apoyar al sector empresarial ante los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 y la caída en los precios del crudo.



López Obrador fue cuestionado sobre las medidas que su Gobierno está considerando para las grandes empresas, a lo que respondió que el apoyo se centrará en las pequeñas.



"Nada más aclararles que el 90 por ciento de los empleos formales los generan los pequeños, o sea las micro empresas, las Pymes, el 90 por ciento, porque las grandes empresas están muy desarrolladas en lo tecnológico, entonces es de uso intensivo de capital, pero no necesariamente de mano de obra, los procesos están más automatizados, entonces son las pequeñas las que generan más empleo, y ahí es donde vamos a apoyar más", sostuvo.



"¿Cómo se apoya a toda la actividad productiva? Pues no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción, es apoyar".



"¿Pero estas propuestas para posponer el pago de impuestos o las declaraciones?", se le planteó.



"No, ya el modelo neoliberal no se aplica. ¿Ya saben que hacían en época de crisis? Lo primero era pedir prestado, entraba el Fondomo Monetario Internacional. Cuando (el Presidente Ernesto) Zedillo se embargó el petróleo mexicano, hay una cuenta en Nueva York y todo lo que vendíamos de petróleo iba a esa cuenta y no lo podía tocar ese dinero el Gobierno de México, hasta que se pagara un crédito de 20 mil millones de dólares", afirmó.



"Ya no existe eso, existe, vamos a decir, un compromiso de que podemos disponer de un crédito, creo que es del orden de los 10 mil millones de dólares, del fmi, pero no vamos a recurrir a el".



López Obrador insistió en que en su Gobierno no se aplicará la "misma receta", pues su prioridad es proteger a los pobres, no habrá casos como el Fobaproa, de que en tiempos de crisis se protege a los de arriba y se convierten las deudas privadas en deuda pública.



"Esas recetas ya no. Reducción al pago de impuestos, no, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar. Porque tienen y no pagan, porque quedaron mal acostumbrados, no es poca cosa, esto no sucedía en otros países, grandes empresas, corporaciones, bancos, no pagaban, se les condonaban impuestos, por eso están enojados", aseveró.



"No sólo eran parte de la corrupción si no además, no pagaban impuestos, y no estoy hablando al tanteo, tengo la información, además ellos lo saben".



El Mandatario sostuvo que no hablará de las empresas o bancos que no pagaban impuestos, pues lo que le importaba está hecho, se reformó la Constitución y ya está prohibido que se condonen los impuestos.



'Va a proceder extradición de Lozoya'



Aseguró que la extradición de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, va a proceder.



Asimismo, insistió en que no habrá impunidad.



"Va a proceder como los otros procesos que se están siguiendo, no hay impunidad, va a proceder, estoy seguro, esa extradición y otras que están ahí y no hay influyentismo", afirmó.



El Gobierno de México solicitó ayer formalmente a España la extradición de Lozoya.



El ex directivo en la Administración anterior fue detenido en Málaga y está acusado de recibir recursos de procedencia ilícita y de recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).



Instruye a Ejército ir por varados en Argentina



Instruyó al Ejército para traer a al menos 100 mexicanos que se encuentran varados en Argentina debido al cierre de espacios aéreos por pandemia de coronavirus en el mundo.



"Tenemos que ir a buscar mexicanos, hoy di la instrucción a la Fuerza Aérea de usar aviones para traer mexicanos de Argentina con todo el cuidado sanitario y también de llevar a argentinos", informó el Mandatario.



"Estaban pidiendo, esto lo digo ahora, que siguiéramos la misma medida de que cerráramos todos los vuelos y dijimos no (...) Todo esto lo estamos haciendo para cuidar", agregó.



López Obrador señaló que su Gobierno busca recuperarse pronto del deterioro económico y espera regresar a la normalidad, pero sin tomar las mismas medidas de Administraciones pasadas.



"Quisieran que soltáramos el gasto como era antes y hay pruebas, cada vez que había una emergencia, a soltar dinero, eso no", afirmó.



"Tenemos que cuidar el presupuesto para garantizar la protección a los más necesitados, los más pobres y, desde luego, vamos a fortalecer nuestra actividad productiva, nuestro mercado interno".



El pasado 18 de marzo se dio a conocer que al menos 100 mexicanos esperan salir de Argentina, luego que el país sudamericanos cerrara sus fronteras por 15 días como medida para evitar la propagación del Covid-19.



Despliegan Guardia Nacional contra rapiña



Dijo que la Guardia Nacional tiene la instrucción de coordinarse con gobiernos estatales para evitar los saqueos.



Cuestionado sobre si había un operativo para evitar la rapiña en tiendas del País, el Mandatario federal indicó que se está enfrentando.



"Sí, lo estamos haciendo, la Guardia Nacional tiene la instrucción de proteger, de ponerse de acuerdo con los gobiernos estatales, lo estamos haciendo eso y es delincuencia, y también en algunos casos son hechos inducidos para generar caos", aseguró en su conferencia mañanera.



Se le preguntó si se podía denominar a los saqueadores como delincuencia organizada, pues se ponen de acuerdo mediante mensajería o redes sociales.



"Sí, hay redes que actúan de esa forma, y se están enfrentando y se van a seguir enfrentando", agregó.



En los últimos días se han registrado saqueos en tiendas de Ecatepec y Tecámac.



Evitará AMLO saludos en gira



Durante su próxima gira, el Presidente López Obrador no saludará a gente ni recibirá peticiones, como habitualmente lo hacía, debido a la recomendación de sana distancia ante contingencia por Covid-19.



Indicó que supervisará obras en Bahía de Banderas, dónde sólo asistirán técnicos y las autoridades.



"No va a haber concentración, sólo con los técnicos y las autoridades. También, porque no podemos ser más de 100 y guardando distancia, son libres los medios para asistir, pero un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos, si se puede", dijo durante su conferencia mañanera.



"También decirle a la gente, de Bahía de Banderas, que va a ir adelante un equipo, una brigada, recogiendo sus peticiones, que todas van a ser atendidas, que ofrezco disculpa y esto lo siento, me duele, el no poder saludar de mano, abrazar y besar, que no lo puedo hacer, nada más a la sana distancia, que no lo vayan a tomar a mal".



Agregó que también visitará San Luis Río Colorado, en BC, y Badiraguato para supervisar el camino a Guadalupe y Calvo.