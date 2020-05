Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 20 de mayo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



No es estatizar, es poner orden como López Mateos



Dijo que su Gobierno no busca estatizar la industria eléctrica, sino poner orden, y puso como ejemplo la carta de nacionalización que hizo el ex Mandatario Adolfo López Mateos.



"Ahora hay una polémica porque lo mismo, de las farmacéuticas sucedía en la industria petrolera, en la industria eléctrica, ahora hay protestas porque estaban haciendo jugosos negocios en la CFE no solo a costillas del erario, sino afectando al pueblo porque al pagar más por la energía eléctrica que se les compraba a estas empresas tenía que aumentar el precio de la luz y ahorita hay una campaña hasta en los periódicos más famosos del extranjero que vamos a estatizar, no, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE, influyentismo, corrupción, sobreprecios, de todo", afirmó.



"No es estatismo, yo recuerdo dos acciones importantes para reencauzar la vida pública de México a partir de poner por delante el interés del pueblo y la Nación, la expropiación petrolera en 1938 porque las compañías petroleras se sentían dueñas de México".



"La otra decisión importante fue la que tomó Adolfo López Mateos en 1960 para nacionalizar la industria eléctrica porque lo mismo, porque había que electrificar al País y las empresas particulares sólo veían el negocio, no vamos a llegar hasta allá, no es eso, aquí se trata de poner orden y acabar con la corrupción, yo hice el compromiso de que no íbamos a modificar las reformas estructurales, la reforma energética y lo voy a cumplir, pero estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz".



Después, el Mandatario federal pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, que leyera la carta del ex Presidente priista.



"No sé, fíjense cómo eran algunos gobernantes de México, esto ayuda mucho, ojalá busquen ustedes que lo pueden todo gracias a la tecnología, hay una carta que escribió Adolfo López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica, pónganla", dijo López Obrador.



"Esta carta la da a conocer el 27 de septiembre que se toma posesión sobre el estado de la industria eléctrica", aseguró Ramírez para dar paso a la lectura.



"Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la Nación pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.



"Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la industria eléctrica".



"Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación que conformamos".



"Ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas". "Sólo un traidor entrega su País a los extranjeros".



"En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano, el resto de las especulaciones al respecto son traición a la Patria, industrializar el País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria. Firma Presidente Adolfo López Mateos", concluyó el vocero.



Advierte a empresas de Tren Maya: placa o veto



Afirmó que, si las obras del Tren Maya se terminan en tiempo y forma, reconocerá en la placa de inauguración a las empresas constructoras, pero si no cumplen con lo acordado no recibirán más contratos de su Gobierno y las exhibirá en su conferencia matutina.



"Si quedan mal aquí mismo se va a dar a conocer, cuando menos en México, no van a volver a tener ningún contrato mientras estemos nosotros en el Gobierno.



"Si quedan bien, en la placa de inauguración de las obras, con el mismo tamaño de letra, se va a hablar de que son obras del pueblo construidas por el Gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, así también el reconocimiento a la empresa que realizó y que cumplió, sea una empresa nacional o sea una empresa extranjera", señaló en conferencia.



El Mandatario federal dijo que hablará con los directivos de las constructoras para que no se detengan las obras y se cumpla con el presupuesto pactado, pues el regreso a una "nueva normalidad" también implica que no haya empresas irresponsables.



"Vamos a hablar con los ingenieros encargados de obra, quiero también incitar cuando inicien los trabajos a los directivos de las empresas, la mayoría son empresas mexicanas que es un compromiso público para cumplir en tiempo, en forma, en presupuesto, nada de que se paró la obra, nada de que hace falta una ampliación presupuestal que no estaba prevista, no eso ya se terminó.



"Nada de que faltaron ingenieros, nos faltó equipo, no pudimos avanzar, nada de que no se cumplió la meta de avance en el año, pero 'vamos a cumplir, vamos a terminar el próximo año, a mediados de año', no. Es cumplir cabalmente, esa también es una nueva normalidad, es el regresar a la nueva normalidad, nada de empresas constructoras irresponsables, así como no hay Gobierno federal corrupto, así como no se pide moche para entregar las obras, no hay influyentismo, así como hay piso parejo, no hay soborno, igual las empresas", señaló.



El Mandatario añadió que le gustaría dar el banderazo a las obras del Tren Maya, el 30 y 31 de mayo, sin embargo, dependerá de las recomendaciones de los especialistas de salud y las medidas de sanitarias implementadas ante la pandemia.



Reportan baja ligera de homicidios; lidera Guanajuato



La cifra de homicidios dolosos en México ha tenido una ligera tendencia a la baja, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.



Durazo reveló que en abril del 2020 se han registrado 2 mil 950 casos de homicidio doloso.



"Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior", dijo.



De acuerdo con las cifras, en marzo del 2020 se registraron 3 mil homicidios en el País.



"Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aún cuando el número sea alto", informó.



En los números por entidad federativa, Guanajuato tiene la mayor incidencia de casos con mil 534 homicidios.



A Guanajuato le sigue el Estado de México con 982 casos; Chihuahua con 906; Michoacán con 886, Baja California con 880 y Jalisco con 700 homicidios.



Los Estados con menor reporte son Baja California Sur con 15; Yucatán con 16, Campeche con 26, Aguascalientes con 28 y Tlaxcala con 45.



En feminicidios, el País registró 70 casos este mes.



"Se muestra afortunadamente una tendencia a la baja. En feminicidios por entidad federativa lidera en absoluto el Estado de México (con 38 casos)".



El segundo Estado con más feminicidios en el País es Veracruz, con 31 casos, Puebla con 26 y Nuevo León con 24.



Bajan robos ante pandemia de Covid-19



El Secretario de Seguridad aseguró que el delito de robo ha mostrado una disminución durante pandemia de Covid-19 en el País.



Indicó que hay una baja de 33 por ciento respecto al mes pasado, y 42 por ciento menor con respecto al 1 de diciembre, cuando inició la Administración del Presidente López Obrador.



"Recibimos robo con tendencia ascendente, pero la tendencia incluso antes de la pandemia es sensiblemente a la baja, este mes con baja muy pronunciada", dijo en conferencia mañanera.



Comentó que el robo de vehículos registra una baja pronunciada, con 8 mil hurtos frente a 10 mil, 25 por ciento menos que el mes pasado y 44 por ciento menos respecto a la cifra de diciembre.



En dicho delito lideran Estado de México, seguido de Jalisco, Baja California y Puebla.



Asimismo, el secuestro y la extorsión también muestran tendencia a la baja, precisó Durazo.



"La Comisión Nacional Antisecuestros en coordinación con el apoyo de la Guardia Nacional están dando muy buenos resultados, creo que estos resultados vamos a poder mejorarlos", comentó.



Por su lado, el titular de la Guardia Nacional, el General Luis Rodríguez Bucio, detalló que hasta el mes de mayo cuentan con 920 elementos de Sedena y 225 de la Marina.



Presumen ahorro de 84 mmdp por combate a huachicol



Durazo, presumió que el combate al robo de combustibles en el País ha generado un ahorro de 84 mil 339 millones de pesos al patrimonio del Estado.



Indicó que, al inicio de la Administración del Presidente López Obrador, el promedio de robo de hidrocarburos era de 80 mil barriles diarios, sin embargo, tras la implementación de la estrategia de seguridad, el promedio en abril fue de 5 mil barriles.



"Desde que iniciamos la Administración el promedio de robo de combustibles era de 80 mil barriles diarios, imagínense ustedes la estructura criminal que se requiere para administrar 81 mil barriles diarios y también la fuente de financiamiento que tenía el crimen organizado", dijo en conferencia matutina.



"Hoy estamos en el mes de abril en un promedio de 5 mil barriles, pero ya les quiero informar a ustedes que tenemos días incluso donde hemos logrado reducir a 2 mil barriles diarios; tenemos la instrucción del Presidente de reforzar la tarea específicamente en el robo de combustibles.



"Pronto daremos cifras alentadoras, pero este esfuerzo desde el 1 de diciembre ha representado un ahorro de 84 mil millones de pesos, 84 mil 339 millones de pesos, ese es el ahorro al patrimonio del Estado que representa el combate del Gobierno del Presidente López Obrador al robo de combustibles.



El Secretario señaló que el robo de combustibles era una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, debido a que no tiene costos de producción pues se extrae de los ductos y se vende.



Suspende GN cursos presenciales, los dan en línea



El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, expuso que la institución ha suspendido cursos presenciales y en su lugar impulsó capacitación en línea para 2 mil 11 elementos debido a contingencia sanitaria por Covid-19.



"Estos cursos en línea tienen principalmente temas de 'Primer Respondiente'; 'Sistema Penal Acusatorio'; 'Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita'; y un `Diplomado en Seguridad Pública y Prevención del Delito' ", aseguró el Comandante en conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Este es un curso importante porque la Guardia Nacional también tiene la función de dar la seguridad procesal en los centros de justicia penal federal", agregó.



Asimismo, Rodríguez Bucio indicó que mil 762 elementos ya han sido capacitados en línea, mientras que otros 249 están pendientes de terminar sus cursos.



Por otra parte, la institución mantiene seis cursos especializados, de los cuales 18 mil 106 elementos ya han sido capacitados en áreas como "Seguridad Procesal" o "Policía Militar".



El comandante señaló que la institución cuenta con 32 coordinaciones estatales y 160 regionales a lo largo del País.



"Estamos ya trabajando y esperamos a fin de mes tener 175 coordinaciones regionales", aseguró.



Además, la Guardia Nacional cuenta con 87 mil 946 elementos desplegados y personal de apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina que se ha ido reduciendo, quedando mil 920 y 225, respectivamente.



Concluyen 350 sucursales de Banco de Bienestar



A cuatro meses de que se anunció la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ya concluyeron 350 instalaciones, es decir, un avance del 12.96 por ciento.



En enero pasado, el Presidente dio a conocer que destinaría 10 mil millones de pesos del presupuesto para edificar las sucursales, en las comunidades más alejadas del País y con la ayuda de los ingenieros de la Sedena.



Entonces, explicó que la intención es acercar los servicios financieros a las zonas más pobres y aisladas, donde deben llegar los recursos de los programas de Bienestar.



Otro de los objetivos, según dijo, es reducir el traslado y la entrega de dinero en efectivo, que representa riesgos para el personal que está al frente de esos operativos.



Este miércoles, el Jefe del Ejecutivo confirmó los planes de reiniciar sus giras por el territorio nacional para dar el banderazo de salida a la construcción del Tren Maya, supervisar la rehabilitación de las refinerías y el avance en Dos Bocas, así como inaugurar las sucursales del Banco de Bienestar.



Explicó que con las nuevas instalaciones también se busca avanzar en el problema de la cobertura de internet, ya que las oficinas contarán con ese servicio.



En ese sentido, dio a conocer que su Gobierno ha logrado llevar internet a 30 mil comunidades alejadas, con la finalidad de que también puedan contar con mayores servicios en materia de educación, salud y el derecho a la información.