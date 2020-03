Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 31 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.

Pide a IP pagar salarios y no llegar a tribunales

El Mandatario hizo un llamado a los empresarios para pagar los salarios a sus trabajadores durante la emergencia por el coronavirus en el País, apostar a la solidaridad y no litigar en tribunales.

Reconoció que la Ley Federal del Trabajo, recientemente reformada, contempla el pago del salario mínimo en caso de emergencia, pero también le permite fundamentar el llamado para que la Iniciativa Privada pague salarios completos.

"Primero, no hay que llegar a los tribunales, es un exhorto, tiene que hacerse por humanismo, tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad, ese es el llamado que estamos haciendo".

"En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación, en una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo se estableció que, en casos de emergencia sanitaria, se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley una norma que establece que es el salario completo", señaló.

Insistió en la necesidad de que los empresarios no despidan a trabajadores tras la suspensión de actividades no esenciales anunciada anoche.

"Pedirles también a los empresarios que nos sigan ayudando. Recuerdo aquí lo que nos ofreció Carlos Slim de que no iba a despedir a ningún trabajador, este es el ejemplo a seguir".

"Ahora con la emergencia, es un mes de retiro de permiso con goce de sueldo, un mes, se puede ayudar de esa manera".

Dijo que está seguro de que los empresarios ayudarán para que los trabajadores puedan cumplir con el resguardo domiciliario, aprobado ayer por el Consejo Nacional de Salubridad.

"Estoy seguro de que la mayoría de los empresarios nos van a ayudar y que los trabajadores se van a sus casas, los que no tienen una función necesaria, como se dijo ayer".

Congelarán salarios de altos funcionarios

El titular del Ejecutivo afirmó que los salarios de los altos funcionarios del Gobierno no aumentarán y estarán congelados debido a la emergencia por el coronavirus.

"Desde luego que vamos a hacer un esfuerzo, los altos funcionarios públicos se van a reducir los sueldos en términos reales".

"No van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento, lo que estaba considerado este año, no hay aumento, solo para los altos funcionarios públicos, y de manera proporcional va a ganar menos el Presidente y así hacia abajo".

Señaló que aquellos trabajadores que ganan menos de 30 mil pesos no serán afectados por la medida.

Además, pidió que los partidos políticos reduzcan sus fondos como medida para luchar contra la pandemia de coronavirus en el País.

"Ojalá, pero que sea voluntario, ahora sí los partidos, con todo respeto, con independencia, decidan entregar la mitad o lo que ellos consideren, lo que sea su voluntad de cada organización, pero es el momento de ayudar todos", consideró.

"No le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo, al contrario, hay que darle al pueblo, no les gusta a los conservadores".

'Acuerdo con Trump fue no cerrar frontera'

El Presidente afirmó que el acuerdo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, fue no cerrar la frontera y no establecer aranceles a las mercancías ante la pandemia de Covid-19, para no afectar a ambos países.

"Hasta ahora no hay eso, acabo de hablar con él (Trump) hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas".

"Y además hay un hecho también importante, cada vez están más integradas las economías de Estados Unidos y México, un cierre de frontera no solo nos afecta a nosotros, no conviene a ninguna de las naciones", señaló.

Anunciará plan de recuperación económica

El Mandatario federal adelantó que el próximo domingo 5 de abril informará un plan de reactivación económica, ante la emergencia por el coronavirus en México.

"Voy a informar el domingo sobre el plan de rehabilitación, de impulso a la actividad económica, el Plan de Reactivación Económica. Estoy seguro de que pronto vamos a levantar la economía, pronto y ese plan lo voy a dar a conocer el domingo próximo".

"Ya hemos iniciado varias acciones, primero, el blindaje a los más pobres y vulnerables, con los programas sociales, ya en una semana terminamos de distribuir todos los apoyos a los adultos mayores, a más de 8 millones y no es poca cosa".

Previamente, informó que el anuncio será el domingo a las 5 de la tarde en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, con menos de 50 personas asistentes.

Pide tregua; ataca a conservadores

El jefe del Ejecutivo pidió una tregua a sus adversarios y llamó a la unidad, esto tras declararse la contingencia sanitaria en el País por el Covid-19.

"Nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores, la Patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad, al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual, que es un pueblo despierto, avispado, consciente".

"Tengo la información de cómo, sobre todo en el Twitter, hay toda una epidemia de noticias falsas, ojalá y se aplique el Twitter y esto no es censura porque están actuando con operativos y robots y ahora sí que como decía mi finado paisano Chico-Ché, ¿quién pompó?, ¿quién paga eso? Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir, lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes".

Insistió en que, aunque "los conservadores" han querido alentar la división y polarizar, no hay malestar ni mal humor social contra el Gobierno que encabeza.

"Existe unidad, no estamos divididos, hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites, abajo, el pueblo está unido y puedo decir: feliz, feliz, feliz, aunque se piense se otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo".

"No hay malestar en contra del Gobierno, no hay, lo que se decía antes, mal humor social, no existe eso, aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán", agregó.

Enlistan actividades que no pueden parar

Presente en la conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló las actividades laborales que no podrán parar durante el periodo de distanciamiento social para contener la dispersión del coronavirus.

"En principio son todas las (actividades) que quedan suspendidas, y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril, en forma efectiva son 21 días hábiles, entonces también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad son 30 días, pero en términos laborales son 21 días".

En primer término, enlistó, está la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en el Sector Salud, público y privado, para contener la propagación del coronavirus.

Esto incluye abasto, servicios y proveeduría de sector farmacéutico, manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud, así como los involucrados en disposición de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos.

También la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles.

La seguridad pública y la protección ciudadana, así como la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, además de la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.

Los sectores económicos considerados esenciales son los servicios financieros; la recaudación tributaria; la distribución y venta de energéticos; la generación y distribución de agua potable, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas.

También mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

Tampoco deben parar los servicios de transportes de pasajeros y de carga, la producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, las ferreterías, los servicios de mensajería y las guardias en labores de seguridad privada.

En la lista se incluyen guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad.

Las telecomunicaciones y los medios de información, además de los servicios privados de emergencia, los servicios funerarios y de inhumación, el almacenamiento y cadena de insumos esenciales.

En esta fase se mantendrán la operación de aeropuertos, puertos y ferrocarriles y las actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles.

En cuanto al Gobierno, se mantiene la operación de los programas sociales.

Alertan fobia contra personal de salud

Personal de salud ha sido atacado porque existe la sensación de que pueden ser una fuente de infección de Covid-19, alertó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Nos preocupa muchísimo porque ya ha habido algunas expresiones de fobia irracional", expuso en conferencia de prensa el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa).

"Esto es inaceptable, obviamente es ilegal y moralmente inaceptable", aseguró.

López-Gatell también informó que la Cofepris ya avaló tres de cuatro líneas de investigación sobre medicamentos para tratar Covid-19.

"Tenemos cuatro ensayos clínicos principales que están hoy en puerta".

Uno de ellos tiene que ver con el uso de un antiviral y otro se relaciona con el uso de un medicamento que podría combatir la inflamación del tejido pulmonar causada por Covid-19.

Los otros dos ensayos también estudian medicamentos que podrían servir para tratar Covid-19 y sus secuelas.

En estos ensayos, precisó, participan investigadores de los institutos nacionales de salud en México, pero también hay colaboración de expertos de centros estadounidenses.

'Parece que dije lo contrario en G20 sobre el petróleo'

López Obrador afirmó que, aunque pidió a los jefes de Estado del G20 en la cumbre resolver el tema de los precios del petróleo, parece que les dijo lo contrario pues "desataron más la crisis".

"Recuerdo que cuando tuvimos la teleconferencia con los jefes de Estado del G20 hice un llamado a una tregua, a que no hubiese imposición de aranceles de manera unilateral, que no se optara por monopolios comerciales, que se resolviera lo del precio del petróleo, parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario, porque lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios".

Indicó que, aunque se decidió no aumentar el precio de la gasolina en México, el precio del petróleo crudo se desplomó como no se había visto en 20 años, debido a las decisiones de los países productores, como Arabia Saudita.

"Se desplomó el precio del petróleo crudo como nunca se había visto en los últimos tiempos, creo que desde hace más de 20 años no caía el precio del petróleo como ayer".

"Un país productor declaró ayer que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y eso tumbó el precio del petróleo crudo y eso afecta la economía mundial", consideró.

Hizo un llamado a los empresarios gasolineros para que no se queden con "ganancia indebida" y no se "aprovechen" de la baja en los precios de importación de combustibles.

"Hago un llamado a los gasolineros para que no se queden con excedente o mayor ganancia o ganancia indebida, que no se aprovechen de lo que está sucediendo, la gasolina no puede valer, la Magna, más de 16 pesos, no hay razón".

"Incluso puede venderse a menor precio, porque Pemex la está distribuyendo a precios muy bajos, porque bajaron los precios de importación de las gasolinas".