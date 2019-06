Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 25 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Revisarán actuación de Guardia



Descartó que sea un exceso el envío de 15 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y pidió revisar la actuación de sus elementos tras la difusión de imágenes de elementos que separaban a familias de migrantes centroamericanos en la frontera norte.



"Vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función, tenemos nosotros que evitar, pero respetando derechos humanos, que aumente el flujo migratorio".



"Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos (los elementos de la Guardia) es que se respeten los derechos humanos de los migrantes".



Afirmó que las detenciones son atribución del Instituto de Migración, aunque sostuvo que la Guardia Nacional tiene facultades constitucionales para coadyuvar.



"Si se dieron estos casos (de abusos), no es esa la instrucción que tienen".



'Podría Garduño disculparse con PFs'



El titular del INM se equivocó en llamar 'fifís' a policías federales que se quejaron de condiciones en operativo migratorio y podría disculpase, dijo López Obrador.



"Ya he definido quienes son los fifís, ya no lo voy a repetir, fifí es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un fifí, o sea no la mayoría del pueblo, también dije que no se estuviesen sintiendo fifís quienes no lo son".



"Sí, puede ser un error y Francisco Garduño es una gente buena, yo estoy seguro que hasta podría ofrecer disculpas sin ningún problema".



Prófugos van a ser detenidos.-AMLO



Aseguró que se buscará detener a prófugos de la justicia, pues, insistió, su Gobierno no protege a nadie.



Esto luego de ser cuestionado sobre el ex Gobernador de Puebla Mario Marín y el ex directivo de Pemex, Emilio Lozoya, quienes son buscados por autoridades ligados a casos de corrupción.



"Nosotros no permitimos ni la corrupción ni la impunidad, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie y que no se van a autorizar negocios ilícitos desde la Presidencia de la República y eso se está cumpliendo".



"Estos casos están siendo atendidos, si están prófugos, van las autoridades competentes a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General, se tiene que aclarar a la gente, yo no tengo problema de conciencia ni en este ni en otros casos porque no protejo a nadie, cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger".



Sin revelar nombres, el Mandatario sugirió hay una persona a la que le dieron impunidad gracias a que ayudó al fraude de 2006 en su contra.



"Hay hasta elementos en el caso de una de ellas que participó en uno de los fraudes que nos hicieron y precisamente le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en el fraude en contra nuestra".



"Yo no voy a actuar de manera vengativa, no es mi fuerte la venganza, hay una investigación abierta, hay delitos, hay ordenes de aprehensión pues se van a cumplir y eso corresponde a la Fiscalía General".





Pide apurar distribución de fertilizantes



Indicó que pedirá al Secretario de Agricultura apurar la distribución de fertilizantes en Guerrero, pues "se están tardando".



"Ya viene la temporada de siembra y hay demora, entonces por ese jaloneo, por esas diferencias se están tardando y se perjudica a los campesinos, ya hice un llamado en ese sentido, incluso se quitaron requisitos, trabas burocráticas, yo espero que pronto ya me informen que se terminó de distribuir todo el fertilizante, es un cambio, hay resistencias por muchas razones, no viene aquí al caso mencionarlas pero ya lo estamos viendo, le pedí al Secretario de Agricultura que se dedique de tiempo completo a este tema, la distribución de los fertilizantes en Guerrero, porque es un estado con mucha pobreza, es el estado del País si lo digo fuerte o lo digo suave porque duele, lo voy a decir suave, es el estado con los niveles más altos de desnutrición en todo México, entonces como que es muy irresponsable el estarnos peleando, sí, por la entrega de fertilizante que significa producir los alimentos".



Celebrará con 'bailongo' el 1 de julio



Dijo que el 1 de julio, cuando dará un informe, en el Zócalo habrá mariachis, orquesta y hasta "bailongo".



"Van a ser mariachis de la Secretaría de la Defensa, orquestas de la Secretaría de Marina, no, va a haber hasta bailongo, y vamos a celebrar porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos, algunos ya nos dejaron pero gracias a ellos se avanzó y otros que estamos viviendo este tiempo de transformación, de cambio, entonces es historia, es la historia, claro, no opinan así nuestros adversarios pero los respetamos, nosotros tenemos un punto de vista distinto".



Minimiza caída en producción de Pemex



Aunque la producción de crudo cayó 10.1 por ciento en mayo pasado, comparada con el mismo mes de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las cifras, pues aseguró que se detuvo la tendencia a la baja que presentaba Pemex.



"Se detuvo la caída en la producción", sostuvo, "aunque hoy hay una información de que no es así, que van dos meses que viene cayendo".



"Yo tengo otra información y está estabilizada la producción (...) es cosa hasta de poner una gráfica para contestarle a los expertos, de cómo venía cayendo la producción de manera peligrosa, todo lo que no vieron ni las calificadoras, del derrumbe de la producción de Pemex, de todo el daño que le causaron a Pemex, de cómo apostaron a destruir a Pemex, de cómo venía cayendo".



"Si no hubiésemos intervenido, estaríamos, de acuerdo a la tendencia, con una producción de un millón 300, un millón 400 mil barriles diarios y tenemos un millón 670 mil barriles, puede ser que de un mes a otro haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba dando", expuso.



'Soy seguidor de Jesús Cristo'



El Mandatario federal dijo ser seguidor de Jesús Cristo y afirmó que en "esa religión" tiene prohibido permitir la corrupción.



"Están pendientes de todo, hasta de mi religión, ayer me preguntaba una periodista cuál es su religión le digo soy seguidor de Jesús Cristo porque defendía a los pobres, estaba a favor de los oprimidos, y en esa religión le decía tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería, esto lo digo porque dicen que por esa religión no canto el Himno nacional, pues eso no me lo prohiben"



Va mal a periódicos por excesos de columnistas



Dijo que le va mal a los periódicos cuyos columnistas cometen excesos.



"Lo de las columnas va a generar mucha polémica si se presenta aquí, mejor publícalo afuera, o sea, además es obvio, deben haber como 100 columnistas en todo lo que es la prensa escrita, hay periódicos que tienen hasta 10, 15, como 100 y de esos 100 yo creo que 90 o 95 están constantemente, un día sí y el otro también cuestionándonos, yo una vez dije y lo creo, que nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información, o sea, muchos obtenían sus ingresos, trabajaban a partir de cuestionarnos, dije que les vamos a cobrar un impuesto, no?, (Jajajajajaja), porque eran empresas muy lucrativas, columnistas de 200, 300, 500 mil pesos mensuales y se ocupaban de otras cosas desde luego, tampoco hay que caer en el egocentrismo, pero sí eramos como los clientes preferidos y eso sigue sucediendo pero ya no tiene ningún efecto, les va mal a los periódicos porque es un exceso eso, además les pagan bastante, les pagan más que a los reporteros, más que a ustedes, ellos se rayan, digo, no es para cucarles pero ellos sí con sus análisis, como son expertos, son bien tratados".



Pedirá a bancos autorregularse



Cuestionado sobre los cobros que hacen bancos a usuarios dijo que les pedirá que se autorregulen.



"Pedirle a los bancos que ayuden, que se autorregulen, esto es que den un buen servicio a los usuarios, a los clientes, que no tengamos nosotros que hacer modificaciones legales, vamos a cumplir ese compromiso de no modificar el marco legal en una primera etapa del Gobierno con la idea de que todos actuemos con responsabilidad".



"Yo ofrezco hablar con el encargado de los bancos, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria para que se tenga un mecanismo en el que podamos presentar todas estas quejas y que se mejore el servicio, eso es lo que ofrezco".