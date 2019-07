Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 09 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Ya se llegó a acuerdo en conflicto de PF'



El Mandatario federal afirmó que se llegó a un acuerdo con elementos de la Policía Federal que se oponían a incorporarse a la Guardia Nacional. Dijo que continuará la selección para integrar la Guardia.



"Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la PF, agradecer mucho a los ciudadanos porque ellos son los que nos ayudan con su participación. No se sostiene ningún movimiento si no hay apoyo o respaldo ciudadano y, en encuestas, en mediciones, se manifestaba la inconformidad de la gente con un grupo de la Policía Federal".



"Ya se resolvió el asunto, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la Guardia Nacional, siempre y cuando reúnan los requisitos y los que no puedan participar en la Guardia Nacional van a tener otras ocupaciones, lo que hablábamos de la vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie".



"Se va a difundir el acuerdo hoy y hay mesas de información en las sedes de la Policía Federal y se está informando y se están inscribiendo para participar muchos".



"Los que no acepten están en su derecho, no hay siempre que decir que sí, somos libres, cada quien puede hacer lo que considere más conveniente. Pienso que se avanzó con el acuerdo, pero siempre va a haber diferencias, porque eso es también consustancial a la democracia".



Policía Federal de Caminos continuará



Indicó que, aunque será reformada, la Policía Federal de Caminos continuará, porque sus funciones no pertenecen a la Guardia Nacional.



"La Policía Federal de Caminos continúa, esa no es función de la Guardia Nacional. Van a reformarse, pero ese servicio continúa y lo seguirán dando quienes trabajan en esa corporación".



"Lo que tenemos que procurar en todo es que mejore el servicio, se proteja a los ciudadanos y no haya extorsión, que no haya corrupción, pero eso no sólo en la Policía Federal de Caminos, en el Gobierno en su conjunto que se acabe la corrupción".



'En CNDH no tienen autoridad moral'



Luego que la CNDH emitiera recomendaciones al Gobierno federal por recortes al programa de estancias infantiles, López Obrador señaló que en el organismo no tienen autoridad moral y hay hipocresía.



"Están en su derecho, a la CNDH le respeto, no considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos".



"Entonces ahora, con nosotros actúan de otra forma, de todas maneras es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía".



"No es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la Guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las Estancias Infantiles, cuando lo que estaban procurando es que no suceda lo que desafortunadamente pasó con la Guardería ABC".



"Es como el mundo al revés, los que defienden los derechos humanos están promoviendo una grave violación a los derechos humanos, ¿por qué subrogar?, ¿por qué privatizar?, ¿por qué esta recomendación?".



"¿Qué hicieron para exigir el que se detuvieran las razias, las masacres en los gobiernos anteriores?. ¿Qué hicieron para exigir la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa?, entonces ya basta de simulación, fuera máscaras, pero tienen todo su derecho".



"Si en el Poder Judicial deciden que se modifiquen las leyes, lo hacemos".



Gestionará Gobierno aranceles con EU



El Presidente informó que analizarán el impacto de aranceles impuestos por Estados Unidos al tomate y acero mexicanos, y atribuyó el caso del producto agrícola a cuestiones políticas.



"Hoy tenemos una reunión para tratar el asunto. Jesús Seade (subsecretario para América del Norte) me informa que es una medida distinta a las medidas que se han aplicado o a la amenaza de aranceles que se presentó hace unos días, es de otro orden. Sin embargo, vamos a atender este asunto".



"Ya estábamos viendo lo de el tomate, que ha pasado tiempo y se afecta a los productores nacionales".



Respecto a los aranceles al tomate, el Mandatario sostuvo que tienen información de que hay intereses político-electorales implicados en el caso.



"Tenemos información de que en el caso del tomate, en especial, hay intereses políticos electorales en Estados Unidos, en particular en la Florida, con vinculación a un partido y a un legislador de Estados Unidos".



"No puedo decir más porque debemos ser respetuosos de la política interna de otros países, pero estamos enterados y vamos a hacer gestiones en los dos casos, en lo que tiene que ver con el tomate, que ya se está pasando el tiempo y es injusto completamente que se estén cobrando aranceles, estas cuotas, y también lo que se dio a conocer el día de ayer en el acero".



"Sí quiero separar estas medidas, vamos a decir que son decisiones aisladas, que no tienen que ver de manera directa con el Tratado de Libre Comercio, es otro tema, incluso me decía Jesús Seade que tampoco con la resolución sobre el quitar aranceles al acero y al aluminio, como se logró en los días pasados, que es de otra naturaleza".



Afirma que dieron marcha atrás a amparo tras queja



Aseguró que el Poder Judicial dio marcha atrás o no otorgó por completo el amparo que había solicitado Carlos Arrieta, ex responsable de la Policía Ministerial de la PGR, quien fue llamado a declarar tras la difusión de un video en el que es torturado un detenido del caso Ayotzinapa. Según el Mandatario, esa decisión es una señal de que existe una transformación en el ámbito de los juzgadores.



"Hoy me enteré en la mañana que se revocó ese mandato o no se otorgó por completo, pero si hay una modificación para que el presunto acusado acuda a declarar".



"Esto demuestra que hay una actitud receptiva y de colaboración del Poder Judicial, esto habla bien del Poder Judicial y nosotros vamos a respetar la autonomía, la independencia del Poder Judicial".



"Ayer les hablaba de enviar una carta al presidente de la Corte por la emisión de un amparo para que un torturador se presentara a declarar y le otorgaron un amparo".



"Una cosa grave, porque el derecho de amparo es sagrado, sublime, es la esencia de la libertad, pero no puede ser utilizado para encubrir actos de corrupción o para que prevalezca la impunidad, no puede ser un instrumento para cometer injusticias, para violar derechos humanos".



"De todas formas hoy voy a enviarle la carta al presidente de la SCJN y del CJF, en los términos en que se habló aquí sobre este tema en particular, el tema del amparo a un presunto torturador sobre este tema".



"Pero también en esa carta hablo de la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad y me atrevo a hacerlo, se lo expreso, porque considero que el presidente de la SCJN es un hombre íntegro, una persona honesta y me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto al Poder Judicial y lo hago en mi responsabilidad de Presidente de la República".



'No intervenimos en BC'



López Obrador aseguró que no intervino en la reforma del Congreso de Baja California que amplió la Gubernatura de 2 a 5 años del próximo Mandatario Jaime Bonilla.



"Es un procedimiento legal, tiene que ver con el Congreso del Estado, hay instancias legales y debemos de esperar lo que resuelvan las autoridades competentes. No es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo federal".



"Lo que sí puedo asegurarles eso sí les puedo decir es que nosotros no intervenimos, no hay como era antes, línea de la Presidencia, eso sí lo puedo asegurar, nosotros no nos metemos en estos asuntos".



Recurre a la Biblia para llamar a evitar xenofobia



El Presidente recurrió a la Biblia para llamar a la población a no rechazar a los migrantes.



"No debe alentarse la xenofobia, no rechazar al extranjero, además, lo he dicho y lo repito, porque tiene que ver con ser consecuentes, en la Biblia se habla de proteger al forastero, de no maltratar al forastero, entonces cómo vamos a ir a los templos, a la Iglesia, si no cumplimos con los mandamientos".



"Eso tiene que ver con el conservadurismo rancio, molesta, no debemos de maltratar a los migrantes".



"No van a regresar 18 mil, no hay ese propósito y es una campaña, sin duda alentada por el conservadurismo, de rechazo. Considero inhumano, inadecuada, además tramposa".