Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 28 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes. Pide indagar millonada de Juez electoral



Afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar el origen de los recursos millonarios detectados por la UIF al Magistrado electoral José Luis Vargas.



"Si Inteligencia Financiera tiene esa información es seguro que va a seguir su curso y va a llegar a la Fiscalía General de la República".



"No he podido tener audiencia o recibir a Santiago Nieto, me pidió que quería verme, posiblemente lo vea esta semana, y cada vez que hablamos me lleva asuntos para informarme, no tengo información sobre esto en particular pero a lo mejor él sí ya tiene elementos, es cosa de que la autoridad competente investigue sobre el origen del dinero".



"Además, por lo general el corrupto es fantoche y presume. ¿Qué hacen los corruptos? Así como estilo, comprarse residencias, departamentos en el extranjero, depositar dinero en bancos extranjeros, en fondos del extranjero, pero, ahora, por acuerdo con países ya se tiene mucha información, es muy difícil que no se sepa".



"Entonces si hay esos movimientos de cuenta se tienen que investigar".



"No por hablar de él aquí ya es culpable, eso tiene que demostrarse, no podemos nosotros utilizar juicios sumarios para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos, hay que ver de qué se trata".



"Un buen referente es la cantidad, cuando es así, de millones, pues ahí sí ya no hay duda, por mucho, que gane un funcionario, no alcanza para ahorrar tanto".



"Debe de haber también en lo electoral, porque han resuelto asuntos muy controvertidos, nosotros hemos padecido eso y puede ser por fobia, por diferencias políticas, ideológicas, partidistas, pero si no es por eso, sino suena lógico suena metálico, si no es por eso, es por dinero, pero eso ya se terminó y no se va a tolerar la corrupción, en este caso y en otros, hay que investigar y que no se permita".



'Godoy es mi fiscal carnal'



Cuestionado sobre el señalamiento de la Oposición de que Claudia Sheinbaum busca que Ernestina Godoy se convierta en la titular de la Fiscalía capitalina, el Presidente dijo que la actual Procuradora es su fiscal "carnal" porque son compañeros de lucha.



"Está muy bien dicho eso porque son compañeras, yo también, o sea es mi fiscal carnal, ella también, porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo".



"No sé si es eso, lo va a resolver Claudia, no sé si ya se nombró legalmente, no tengo elementos, pero sí conozco a las dos y le contesto de Ernestina porque es real, desde hace 20 años y en 20 años es la misma Ernestina, no se enriqueció, no es corrupta, cómo no voy a tener confianza en ella".



"Es algo que debe responder la Jefa de Gobierno, también en ese caso, se me hace desproporcionada la comparación, con todo respeto, porque lo que se quiso hacer, o no sé si se hizo en el sexenio pasado, sí estaba más complicado en lo relacionado con la Procuraduría, no sé si sea el mismo caso, hay que verlo".



Pide a morenistas no dejarse manipular



Pidió a los militantes de Morena, partido que él fundó, no dejarse manipular a la hora de votar por nuevo dirigente nacional. Luego que REFORMA dio a conocer que en una asamblea distrital de Naucalpan se indujo el voto a favor de Yeidckol Polevnsky, López Obrador dijo que el político que hace trampas no es de izquierda y no actúa conforme los principios de la Cuarta Transformación.



"¿Qué les puedo decir, no sólo a los militantes de Morena, sino a todos los militantes y a todos los ciudadanos? No se dejen manipular, actúen como buenos ciudadanos, como demócratas; el que se deja manipular, el que actúa en función de intereses de grupo, sectarios, no es un buen ciudadano, no es demócrata"."Y, para que quede claro, no está actuando en el marco de definición de principios de la 'Cuarta Transformación', aunque diga, porque había también la falsedad de decir 'soy de izquierda': el corrupto no es de izquierda, el que hace trampas no es de izquierda, el que no le importa el pueblo no es de izquierda; puede ser conservador, eso sí, pero no de izquierda"."Tiene que haber una votación para elegir a los dirigentes partidistas, esto también para los dirigentes sindicales, libre, secreta, directa, y yo creo que ya nadie quiere ser manipulado, o nadie va a permitir ser manipulado, (se debe) tener confianza en eso y se van a equivocar muchos. Desprecian al pueblo, lo consideran manipulable, menor de edad, y ya no es así", sostuvo.El Mandatario federal dijo que ha habido una maduración del pensamiento de la sociedad y que ya no existen los "borregos" que votaban por quienes se les ordenaba."Pueden continuar esas prácticas caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano, a nadie, al ciudadano en general y en particular a un ciudadano militante de un partido, porque se supone que se trae una trayectoria de lucha, hay conciencia, son otros tiempos, entonces, ¿qué va a suceder?, esto nosotros lo vivimos, ¿qué no acarreaban gente para ir a votar por candidatos distintos en la pasada elección?, ¿y qué hizo la gente?, ya estando ahí, votó en libertad."Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¡Beee! ¿Por quién votar?, ¡Beee! Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo, eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado, si no fuese así, yo estaría en el piso".Afirmó que realizará llamadas de felicitación a Alberto Fernández, Mandatario electo de Argentina, y a Evo Morales, quien se reeligió en Bolivia."Le voy a hablar a los Presidentes para felicitarlos, estuve pendiente ayer (de los resultados electorales)"."Estamos con mucho gusto recibiendo Presidentes, lo vamos a hacer con Primeros Ministros, Jefes de Estado de otros países, para reforzar las relaciones de cooperación para el desarrollo, las relaciones de amistad entre los pueblos"."Entonces sí es muy probable que se dé el encuentro con el Presidente de Argentina y con el Presidente de Bolivia y también con el Presidente de Ecuador (Lenín Moreno), si él lo solicita, lo había hecho, pero canceló su viaje a México".Ricardo Sheffield, titular de Profeco, informó que la estación 12172 Permer-Gas, ubicada en la México-Toluca, pagará la compostura de 30 vehículos que resultaron dañados por cargar gasolina combinada con agua. Señaló que la falta de mantenimiento en la estación provocó que se filtrara agua y se mezclara con el combustible."No es robar, robar es (el dispositivo) rastrillo (...) No lo hacen por robar, lo hacen por no invertir en el mantenimiento de sus instalaciones".De acuerdo con usuarios de la gasolinera, sus autos avanzaron unos metros y se detuvieron, pues el combustible tenía agua.El Presidente descartó ir a la toma de protesta de Bonilla y dijo que en su lugar iría la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.El nuevo libro del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la "economía moral", será puesto en venta el próximo 1 de diciembre. El Mandatario federal detalló que la obra será editada por Planeta. El lanzamiento del libro coincidirá con el primer aniversario de su Administración. López Obrador comentó que su obra es un alegato en contra del neoliberalismo, periodo en el que se profundizó la pobreza y aumentó la corrupción. En los 36 años de neoliberalismo en México, aseguró, hubo un saqueo de recursos más grave que el ocurrido durante la Conquista.