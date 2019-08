Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 29 de agosto

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves.



Dice que problema en Veracruz es heredado



Aunque los homicidios dolosos, secuestros y feminicidios van en aumento en Veracruz bajo el Gobierno de Cuitláhuac García, López Obrador aseguró que la violencia en la entidad es un problema que se ha heredado de Administraciones pasadas.



"Lo que si es un hecho es que hay un problema en Veracruz heredado por las autoridades anteriores y no solo por las autoridades locales, también por las autoridades federales, porque en el Congreso se aprobaron reformas que llevaron a que estas instituciones fundamentales como las Fiscalías, los representantes, los nombrara el Gobernador en turno y son inamovibles, y no solo eso, están 10 años y a veces hasta más".



"Los gobernadores, no todos desde luego, pusieron en estas instituciones a sus gentes de confianza, esto fue un abuso y eso sucedió en caso de las Fiscalías y en el caso de Fiscales Anticorrupción () todo esto genera conflicto, ha generado problemas, se tiene que ir resolviendo y el pensamiento es que tratase de quien se trate si hay contubernio con la delincuencia se tiene que castigar".



Tras ser cuestionado si se debe indagar al Fiscal de Veracruz, el Mandatario federal respondió afirmativamente y urgió a terminar con la complicidad entre delincuentes y autoridades.



"Pienso que la Fiscalía tiene que hacer una investigación a fondo en el caso de Veracruz, y en todos los casos".



"Sí, y que no se archiven las denuncias, miren, hay dos cosas que se tienen que combatir, una es la delincuencia, las conductas ilícitas, lo que tiene que ver con la actuación del crimen organizado, se tiene que enfrentar pero, otra igual de importante para no permitirlo, y castigarlo, es el contubernio, yo les diría que eso es todavía peor, el que la delincuencia tenga el apoyo, respaldo de la autoridad, porque si no hay frontera, si no hay línea divisoria entre delincuencia y autoridad no se avanza".



"Esto de Coatzacoalcos fue un crimen horrorosísimo, algo horrendo, inhumano, algo que entristece, nos degrada como sociedad, como Gobierno, como País, entonces esto no se puede permitir, y buscar la forma de que esto no se repita, por todos los medios".



Hallan cámara en sala de Palacio Nacional



Reveló que se encontró una cámara que grababa en una sala de reuniones en Palacio Nacional, sin embargo, descartó que se vaya a iniciar una investigación al respecto. Comentó sobre el incidente luego de ser cuestionado sobre qué se hará con funcionarios de pasadas gestiones que siguen laborando en la presente Administración y además proveen de información a adversarios del Gobierno.



"Hace unos días en una de las salas de la oficina se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, estaba grabando en la sala, aquí en Palacio, no en mi despacho, en una de las salas donde hay reuniones"."¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos pues es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra".-Pero se puede investigar, se le planteó."No, no, no, nada, nunca hemos presentado una denuncia de ese tipo y no lo vamos a hacer, ¿para qué se mete uno en eso? Pues se quita, y ya adelante, son prácticas del antiguo régimen, imagínense investigar de dónde viene eso"."Estoy haciendo mi Informe, no tengo tiempo para ocuparme de eso, quítenla (la cámara) y para adelante"."Acerca de que se filtre información yo no leo veo tan delicado porque el que nada debe nada teme, hay veces que tenemos reuniones y se cuida de que no estén grabando, pero la verdad no nos debe importar porque todo lo que decimos debe ser de dominio público"."Nada ya cambió esto, la vida pública es cada vez más pública".Afirmó que los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se resolverán pronto en el Poder Judicial y se aplicará el principio de justicia pronta y expedita."Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos, es la información que tengo, que se va a resolver pronto y se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita porque se requiere, es un asunto de interés nacional"."Hay, como lo hemos estado diciendo y se puede constatar, una especia de sabotaje legal. La promoción de amparos masivos, ya no sé ni cuántos, yo hablaba de 40, luego me dijeron que 80, luego más de 100 amparos, para impedir que avancemos, esto también tiene que ver con el conservadurismo"."Lo que quisieran también estos conservadores, además de corruptos, con todo respeto, torpes, lo que quisieran es que cayéramos en una provocación y nos lanzáramos contra el Poder Judicial para poder decir: 'ya vieron, ahí está el autoritarismo'"."No, no, no, nosotros llegamos para construir una auténtica democracia, no una dictadura, no tenemos nosotros afanes autoritarios, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y es muy fuerte el uso de la razón".Luego que el Banco de México redujera su expectativa de crecimiento para este año de un rango de 0.8-1.8% a 0.2-0.7%, López Obrador dijo que esa institución tiene 'otros parámetros'."Si el Banco de México, con los expertos, las calificadoras, porque tienen otros parámetros, dicen que va mal la economía pues los tengo que respetar, sencillamente son visiones diferentes, yo ya no quiero nada con el neoliberalismo porque resultó ese modelo un rotundo fracaso, estamos en el periodo posneoliberalismo, posneoliberal y estamos creando, para decirlo así, como ellos lo presumen, un nuevo paradigma"."Somos respetuosos de lo que hace el Banco de México, estamos bien y de buenas, no les gusta a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera pero me interesa mucho la economía popular, lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas, eso es lo que más me importa, a los tecnócratas, neoliberales, les obsesionan las cifras, los datos, les obsesiona el dato de crecimiento económico y a mi no me dice mucho eso, porque puede ser que una empresa o dos o cinco o 10 o un grupo de empresas, de bancos, tengan muchas ganancias pero que ese dinero no beneficie a la gente, incluso que no se quede en México, eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va acumulando, entonces, a mi me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar".Indicó que protestas como las que se han registrado en Chiapas, de migrantes africanos, no tendrán resultado pues las autoridades mexicanas no pueden darles "certificados" para que vayan a EU. Pidió a los migrantes que no se dejen engañar por "polleros"."Hay muchas provocaciones pero tenemos que evitar caer en provocaciones y decirle a la gente, no solo de nuestro País, a nuestros hermanos centroamericanos que no se dejen manipular, que no se dejen engañar por traficantes de personas, porque hay toda una red que se dedica a esto, se les conoce coloquialmente como polleros, que hacen su agosto, que cobran cantidades considerables por trasladar a migrantes y son los que organizan estas caravanas, no es que surjan de manera espontánea"."Es una red que existe, todos estos que cobran, que trafican con la necesidad de trabajo, de bienestar, de seguridad, de los migrantes, están cometiendo un delito y si continúan con esas actitudes van a ser sancionados, ya lo estamos haciendo en el caso de México y sin violar derechos humanos estamos cuidando que no haya anarquía, desorden, y no vamos a ceder porque esto que ha estado sucediendo en Tapachula tiene como propósito el que se obligue a las autoridades mexicanas a dar certificados para migrantes (que van) a Estados Unidos. Eso no lo podemos hacer, no nos corresponde, entonces esas protestas no van a tener ningún resultado"."Que no se dejen los migrantes engañar, repito, manipular por estos señores que se dedican a sacar dinero engañando, enganchando a gente que necesita de trabajo".Ofreció revisar indagatorias relacionadas con el caso de corrupción de constructora Odebrecht."Si hay investigaciones en curso se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de funcionarios públicos, para eso es la Secretaría de la Función Pública"."Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos en México y en América Latina, es una empresa en su momento famosa, estaba de moda (...) lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción, eso es lo que se tienen que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos, esta empresa era tan famosa, tan famosa que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración se hizo en Los Pinos, en ese entonces era Presidente, ya no voy a decir quién, investígalo, ya porque si no va a parecer que es asunto de fijación personal"."Tienen una planta de polietileno en Coatzacoalcos que está funcionando, que no hay denuncia en contra de la empresa o al menos no se ha ventilado nada aun cuando se acusó de que Pemex les entregó y les sigue entregando con el contrato, materia prima, comisiones especiales a Odebrecht".