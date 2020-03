Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 26 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Acusa en G20 acaparamiento de ventiladores



Acusó ante el G20 el acaparamiento de ventiladores y medicamentos por países con "más posibilidad económica", por lo que pidió a la ONU garantizar el acceso en condiciones de igualdad.



"Miren es algo que está sucediendo, por la magnitud de la pandemia, los medicamentos básicos, sobre todo los equipos, ventiladores, se están demandando en cantidades muy significativas, no diría descomunales, pero muchísimo, entonces se están comprando en todos lados y están escaseando porque es mucha la demanda y están aumentando mucho de precio".



"Cuando suceden estas cosas el que tiene más posibilidad económica pues acapara, de modo que la propuesta de nosotros es que la ONU garantice que se pueda contar con estos medicamentos y estos equipos en condiciones de igualdad, ese fue el planteamiento de nosotros, entre otros".



En tanto, en su intervención, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que se acordó con los líderes mundiales una "intervención inmediata" para evitar la especulación y el acaparamiento de insumos y equipos médicos.



"Para hacer frente a la pandemia hoy se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país, de acuerdo a su poder relativo, ver solo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma se tiene que garantizar el acceso de todas y todos los países a los medicamentos y equipos".



"Como ustedes saben los equipos más demandados en todo el mundo son los ventiladores y lo que acompaña a los ventiladores en hospitales, lo que acaba de decir el Doctor López-Gatell".



"Se requiere de una intervención inmediata de los Jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo. Hoy frente a la pandemia eso es lo más valioso de esta conversación, vamos a ver si cumplen todos, por lo pronto es algo que se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso".



Pidió en G20 tregua económica a potencias



Pidió a sus homólogos en la videoconferencia del G20 instrumentar una "tregua económica" para aminorar el impacto generado por la crisis del Covid-19 en el mundo.



El llamado fue dirigido de manera particular a las grandes potencias, para evitar el cierre de fronteras, políticas arancelarias unilaterales, la operación de monopolios comerciales o el uso del precio del petróleo para perjudicar la economía de otras naciones.



"Hablé de que las grandes potencias, las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial".



El Mandatario detalló el mensaje pronunciado esta mañana durante la primera cumbre mundial virtual de las naciones más poderosas del mundo.



López Obrador también demandó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar la escasez y el acaparamiento de insumos, ante la crisis sanitaria mundial por la expansión del coronavirus.



"En cooperación internacional hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con los medicamentos, porque hay escasez y acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo".



El titular del Ejecutivo dijo que comentó a los líderes la importancia de la participación de la gente, en especial de la familia, para proteger a las personas mayores y con padecimientos crónicos.



"Expresamos que es fundamental, como se ha llevado a cabo en México, el conseguir la participación de los pueblos. Lo hemos dicho y lo volví a repetir, de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente.



"Y hablé en especial de la importancia de la familia, que es la institución de seguridad social más importante. Estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores, cuidar a enfermos de diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres, mujeres embarazadas y que esto es fundamental en la estrategia, el que nos cuidemos unos a otros".



Acompañado del canciller Marcelo Ebrard, el Presidente también hizo un llamado para evitar el racismo y la discriminación, y pidió no olvidar a microempresas y a trabajadores informales en el proceso de recuperación económica.



Llama a IP a actuar con responsabilidad



Ante la contingencia por el Covid-19 y su impacto económico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Iniciativa Privada a actuar con responsabilidad.



El Mandatario reconoció que algunas empresas han cometido abusos en precios de productos y despidos, dijo que estos casos han sido "muy poquitos".



"Algunas empresas, algunas que están despidiendo a los trabajadores sin garantizarles sus sueldos y sus prestaciones, pero no son todas", citó como ejemplo.



López Obrador destacó el caso de algunas gasolineras que no han hecho el ajuste a la baja en los precios de los combustibles, quedándose con una mayor utilidad, pese a la caída del precio del crudo.



"Ya mencioné aquí que una de las primeras propuestas, la hizo Carlos Slim (presidente de Grupo Carso), de que no va a despedir a ninguno de sus trabajadores de las empresas de su grupo, y estoy ahora acordándome porque he recibido también otras propuestas en ese sentido, que las vamos a ir mencionando, de modo que no es general".



"Y en algunos casos, lo de la tortilla y el huevo, pero también es un asunto de distribución, no es de desabasto, ahí vamos también a tener apoyo".



El Presidente aseguró que pronto se podrá superar la emergencia por el Covid-19 y por eso se toman medidas severas en algunos casos y no en general.



"No estamos parando la economía en general, se están tomando medidas precisas, por recomendaciones de los médicos", dijo.



El Jefe del Ejecutivo dijo que, de acuerdo con los técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril, se espera entrar de manera "leve" a la tercera etapa de la pandemia.



Con sana distancia fase 3 será menor.-Ssa



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que si se aplican las medidas de sana distancia la fase tres por el coronavirus en el País será menor.



"Tenemos que ser muy claros, la epidemia no se quita de un día para otro, lo que sí se puede lograr con la jornada de sana distancia", dijo.



"Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero con las medidas de sana distancia, si se instalan enérgicamente, de manera disciplinada, y en estas cuatro semanas la gente se queda en casa, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño".



El funcionario precisó que el tiempo de actuación es fundamental para evitar que la pandemia sea incontenible.



El otro elemento es el tiempo, el tiempo de oportunidad, que es crucial", comentó.



"Tenemos pocos casos, pero este es el momento único, que no podemos perder. Hay que hacerlo ya y es todos al mismo tiempo, no se puede ir escalonando".



López-Gatell agregó que debido a que México es "profundamente desigual", no se puede restringir tanto la actividad económica porque podría causar daños irreparables.



En algunos países europeos, refirió, la distribución de la riqueza es equilibrada, con la mitad de la población en pobreza, por lo que medidas ante la pandemia son distintas.



"En una sociedad más equitativa, donde hay capacidad de ahorro, se pueden apretar más las medidas sanitarias encaminadas a que se movilice la gente".



Celebra Ssa iniciativas 'disparejas' de Gobernadores



El Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que es una virtud que los Gobernadores sean proactivos para combatir la pandemia por Covid-19.



"Cada gobernador es una autoridad sanitaria. Cada quien tiene facultades para ciertos elementos de la respuesta a la epidemia.



"Es esperable que cada Gobernador, la Gobernadora de Sonora y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México tomen un papel activo en su marco de responsabilidad, entonces no debe preocuparnos que sean proactivos, eso es incluso una virtud", indicó.



"No se preocupen por la connotación política, concentrémonos en la coordinación técnica de esta epidemia", dijo.



Asimismo, destacó que los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, en conjunto con la Federación, propusieron tener una coordinación metropolitana para combatir el coronavirus.



"Mantenemos una sana distancia en el sentido de que ellos pueden operar con cierta autonomía en lo que aplica a sus facultades como Gobernantes, además cooperan entre ellos y están vinculado con la Federación", afirmó.



"Hemos identificado las oportunidades para que en distintas regiones del País se replique este modelo de coordinación entre estados y coordinación con la Federación".