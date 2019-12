Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 26 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Van a Corte Internacional por 'intimidación' en Bolivia



El Canciller Marcelo Ebrard dijo que México acudirá a la Corte Internacional de Justicia de la ONU por la instalación de hasta 90 policías y militares de Bolivia en la Embajada mexicana. Indicó que ante el despliegue de los elementos bolivianos el 23 de diciembre, México estableció contacto con la ONU y otros organismos internacionales para que se respete la Convención de Viena y el Pacto de Bogotá, sin embargo, no hubo un pronunciamiento.



"Como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto y no solo de respeto, de garantía de seguridad de sedes diplomáticas, el día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas".



"¿Qué planteamos? Que se respete y preserve la integridad de las instalaciones y quienes están dentro de las instalaciones que son parte del territorio mexicano. Exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve la integridad, así como de personas que están en la Embajada".



Aunque en un principio el Canciller se refirió a la Corte Penal Internacional, después hizo una precisión y afirmó que el País acudirá ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas.



Cuestionado sobre si México podría retirar al cuerpo diplomático de Bolivia, el titular de la SRE rechazó el planteamiento, aunque no descartó la medida.



"Nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia porque hay una comunidad de 10 mil mexicanas y mexicanos, lo más sencillo sería decir cerramos la Embajada y el Consulado, pero me ha pedido el Presidente que tengamos cuidado por los 10 mil mexicanos que viven allá".



"Lo haríamos como último recurso, espero que no lleguemos hasta allá".



"Veintinueve países se han comunicado con la Embajadora de México en La Paz o con nosotros mostrando su solidaridad. La comunidad internacional va a estar favorable a la postura de México".



"¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente una sede diplomática? Casi ningún país".



El Secretario dijo que, como han denunciado funcionarios de la SRE, se tiene información de que los elementos bolivianos están tomando fotografías a las sedes y hay drones en la zona.



'Vulnerar Embajada no lo hizo ni Pinochet'



El Presidente pidió que se aleje cualquier tentación de las autoridades de Bolivia de vulnerar la soberanía de México al querer penetrar en la Embajada mexicana, pues eso no lo hizo ni Pinochet. Dijo esperar que prevalezcan la sensatez y la política.



"Acerca de la situación de Bolivia esperamos que se recapacite y se respete el derecho de aislo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra Embajada, en la Embajada de México en Bolivia, eso no lo hizo ni Pinochet, yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política".



Previamente, al iniciar su rueda de prensa, López Obrador habló sobre intentos de intimidación.



"El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les va a informar sobre la situación en Bolivia, lo que tiene que ver con los intentos de intimidación y de vulnerar nuestro derecho diplomático a mantener el asilo en Bolivia como en cualquier otro país".



Rescatan a 2 mil migrantes en tractocamiones



Autoridades migratorias y de seguridad rescataron a 2 mil 802 migrantes que viajaban de manera ilegal en 63 tractocamiones en territorio mexicano, entre el 8 de junio y el 22 de diciembre de este año. Ebrard detalló que las principales nacionalidades de los migrantes son Honduras, Guatemala y El Salvador.



"Lo destaco porque porque en ese tipo de transportes se pone el riesgo la vida de las personas".



Además, el Canciller informó que aseguraron a 3 mil 479 migrantes centroamericanos que viajaban en autobuses.



Asimismo, entre enero y el 25 de diciembre, 178 mil 917 migrantes fueron asegurados y presentados ante la autoridad migratoria.



La Comisión Nacional de Refugiados (Comar) recibió 66 mil 915 solicitudes de asilo, de las cuales 2 mil 224 ya fueron otorgadas en esa condición.



Ebrard informó que 84 mil 324 migrantes fueron repatriados entre enero y diciembre.



El número de menores migrantes no acompañados asegurados cayó en 82% respecto a julio.



Reducción en detenciones en la frontera



Además, el número de detenciones en la frontera, que había llegado a su punto más alto en mayo con 144 mil 116, en noviembre fue de 42 mil 710 en noviembre.



"Sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas".



'No habrá sorpresas desagradables en lo económico'



El Mandatario federal aseguró que no habrá "sorpresas desagradables" de fin de año, al descartar aumentos de precios al inicio del año próximo. Descartó gasolinazos y alzas en otros energéticos como gas y luz.



"No aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diesel, el gas, la luz, al inicio de año, como era costumbre, que entraba el nuevo año y la cuesta de enero, y los gasolinazos en algunos casos, eso se terminó, una buena noticia".



"Son buenas noticias para que estemos tranquilos el fin de año y que disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia: no van a haber sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico".



"Estamos concluyendo este 2019 con muy buenos resultados independientemente de lo macroeconómico, que eso a veces se queda en los abstracto, en lo general, lo importante es esto, lo que tiene que ver con los bolsillos, con la bolsa del mercado, con lo que puede llegar a la mesa de los mexicanos, es una inflación controlada, acompañada de no aumentos".



"Todo esto se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, no se ha gastado más de lo que ingresa a la hacienda pública, ésa es la fórmula, no se permitió la corrupción, todo este año hubo austeridad republicana".



"Y la buena noticia también, este año no aumentó la deuda pública, estamos por terminar, estamos un poquito debajo de lo que era la deuda pública con relación al PIB el año pasado, es decir, cero aumento en la deuda pública".