Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 12 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Defiende plazas automáticas a CNTE



Afirmó que él propuso que los egresados de las normales tengan plazas automáticas, como lo quería la CNTE, y adelantó que se abrirán más de esos planteles. El Mandatario fue cuestionado sobre si consideraba conveniente que se otorguen plazas a normalistas sin una evaluación previa, como lo recomiendan organismos internacionales.



"Sí, yo lo promoví, es que vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático, es que es un nuevo paradigma (ríe), ya se acabó la política privatizadora en materia de educación, hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión, usaron los exámenes de admisión para rechazar a jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen, todavía nos deben una explicación".



"Porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no les daban oportunidad de estudiar, esa era una regla de la anterior política educativa, la supuesta calidad de la enseñanza".



"Se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros, dinero del presupuesto, se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros son irresponsables, que no dan clases, que ganaban muchísimo dinero, no se me va a olvidar lo que publicó un periódico que ya no quiero mencionar su nombre acerca de maestros de Oaxaca que había maestros que ganaban 600 mil pesos mensuales a ocho columnas, no se me va a olvidar que ese mismo periódico, para desprestigiar a un maestro honesto que falleció posteriormente, que fue hasta a la cárcel injustamente, le fabricaron el delito de lavado de dinero, pero cuando lo iban a detener con información del CISEN ese periódico sacó conversaciones en donde a este maestro supuestamente le gustaba el alcohol, unas campañas de desprestigio inmundas, eso no va a volver a suceder".



"Entonces no es que me hayan presionado los de la CNTE, yo no me dejo presionar por nadie, tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general y a partir de argumentos y la razón, es que ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé porque yo quiero fortalecer la educación pública".



Pide castigo con rigor si hubo ejecución policial



Dijo que si se determina que policías ejecutaron a presuntos criminales en Tamaulipas debe haber un castigo ejemplar. Aseguró que la Fiscalía General de la República ya indaga los hechos.



"Tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, sí, pero nosotros ayudamos en todo, no queremos violación de derechos humanos, no se permite ejecución, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano, entonces eso no se va a tolerar, las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos se debe de castigar con todo rigor".



'Se dará a estados lo que corresponde'



Ante peticiones de Gobernadores de más recursos en presupuesto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se le dará a los estados lo que les corresponde.



"Si se trata de que vienen a la baja los presupuestos pues pongo ejemplo de la Presidencia, que ese si viene a la baja por la austeridad. Nosotros no podríamos dejar de cumplir con la ley de coordinación fiscal, a los estados se les tiene que entregar lo que por ley corresponde, ese es el mandato, ya lo demás era lo que se negociaba, eran pues partidas especiales que había para todo".



"Entonces vamos a ver qué decide el Congreso en este caso en la Cámara de Diputados, pero ya no es como antes, no hay partidas especiales, ya no hay partidas de moche, es que recordemos un poco eso, cómo era, se servían con la cuchara grande, no digo gobernadores, en general el presupuesto en la Cámara en esta temporada era un tianguis".



Ayer, los Gobiernos de Chihuahua y Durango plantearon la posibilidad de retirarse del pacto fiscal con la Federación ante el recorte a las entidades en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Vergonzoso, defender a factureros

Al acusar a los senadores del PAN de farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros y corruptos, el Presidente aseguró que es una vergüenza que los legisladores de ese partido defiendan a los factureros que buscan defraudar al fisco. Criticó, por segundo día consecutivo, que los legisladores hayan votado en contra de la reforma que pretende castigar el fraude fiscal como delincuencia organizada.

"Da hasta pena ajena que anden defendiendo a los defraduadores. Se creen muy vivillos, muy influyentes, tienen muchas agarraderas, es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas".

"Y así se la pasaron en el periodo neoliberal, levantando la mano para reformar leyes, la Constitución y permitir el saqueo de México y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos".

"Nosotros vamos a defender que no haya facturas falsas, que no haya defraudación fiscal. Si nosotros permitimos esto, entonces no tendríamos recaudación de impuestos".

"Es la aplicación de la ley por parejo, no queremos delincuencia común ni de cuello blanco".

"Lo de la facturación falsa se convierte en delito grave. No era delito grave la corrupción, el fraude electoral, el huachicol, la defraudación fiscal, ahora todo es delito grave".

Rechaza SRE restricción a asilo en EU



El Gobierno de México no coincide con la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos con la que se permite restringir las solicitudes de asilo, aseveró el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presente en la mañanera.



"Es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos".



"Tenemos en México una política muy distinta, no vamos a variar esa política, es decir, nuestra política de refugio de asilo es una tradición en México".



"En México no implementaríamos este tipo de restricciones".



"Es una medida sin precedentes que la Corte haya resuelto eso, llama la atención, pero es decisión de ellos".



"Las solicitudes de asilo de mexicanos es un número muy menor, pero sí tiene impacto para los que solicitan asilo de diferentes nacionalidades".



'No hay diferencias de fondo con EU'



Luego de la llamada que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, el Presidente López Obrador aseguró que no hay diferencias de fondo con el Gobierno de Donald Trump. El Mandatario federal consideró que no existe riesgo de que se pretendan aplicar medidas que puedan afectar la economía mexicana.



"Ayer conversé telefónicamente este con el Presidente Trump y puedo informar que son buenas las relaciones con el Gobierno de EU, no hay diferencias de fondo, no hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a tomar medidas a que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro País".



"Hay un ambiente muy favorable para que el Congreso de EU, desde luego esta es una decisión soberana, pero hay condiciones inmejorables para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, lo cual va a favorecer a las tres economías, a los tres pueblos, a las tres naciones".



Ebrard dijo que México tomará acciones legales ante el caso del connacional que murió bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)."Tomaremos las acciones correspondientes, pero primero necesitamos saber qué pasó".Ebrard aseveró que ayer, tras la noticia de que un hombre de 37 años de origen mexicano falleció en el Centro Correccional de Adultos del Condado de McHenry en Woodstock, Illinois, se puso en contacto con la Cónsul de México en Chicago, Reyna Torres.De acuerdo con medios de Estados Unidos, el hombre había estado bajo custodia de ICE desde el 3 de septiembre y fue trasladado a un hospital el 9 de septiembre.El Canciller informó que cuentan con datos de 20 casos de secuestro de migrantes. Sin embargo, descartó que dichos casos sean de "secuestros masivos"."Hemos tenido casos de secuestros pero no masivos, tenemos como 20 casos. No veo que haya un fenómeno masivo de secuestro".El Mandatario federal dijo que la semana próxima se reunirán los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Fiscal Gertz y que él será testigo."Se integró la Fiscalía Especial, sin embargo, ellos me pidieron que interviniéramos para tener una reunión con el Fiscal General en el marco de la autonomía que hay entre los Poderes, en este caso la independencia de la Fiscalía por ser un asunto de Estado, le pedí la entrevista al Fiscal General, se va a llevar a cabo la semana próxima con lo padres para que él informe, yo voy a estar presente como testigo, quedamos en reunirnos cada dos meses, espero que no sean muchas reuniones para que podamos dar la información, la noticia de que ya se encontraron a los jóvenes, no quisiera que esto fuese eterno.Propuso que se eliminen los exámenes de admisión en las universidades y se garantice a todos la posibilidad de estudiar.

"Tengo otros datos sobre universidades, la UNAM está muy bien colocada como una de las mejores universidades del mundo y la metropolitana (UAM) igual, el Politécnico y otras universidades públicas y privadas de México".



"Yo creo que el problema en nuestro país no es solo el de la calidad de la enseñanza, creo que el problema principal es el de la cobertura, los dos hay que atenderlos pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazo, eso hay que eliminarlo, para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarse a todos la posibilidad de estudiar porque no sólo es el nivel académico, porque la escuela es el segundo hogar para los jóvenes".



Arremete oootra vez contra la CNDH

Se lanzó de nuevo en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al acusarla de haber sido omisa ante los abusos y violaciones cometidas durante la guerra contra el narcotráfico.

"No vamos a masacrar a la población civil ni a nadie, eso ya no se va a implementar, nunca más se va a actuar en ese sentido, era una estrategia equivocada, inhumana, que violaba los derechos humanos".

"Por eso a veces cuestiono la actitud de la CNDH, de manera respetuosa, porque eso ameritaba denuncia fuerte, parar la guerra y nunca hicieron nada para eso, la CNDH se hizo de la vista gorda, como lo hicieron muchas organizaciones de la llamada sociedad civil y los medios".

"Entre más se apeguen las instituciones a la ley y a los protocolos más autoridad adquieren. No vamos a seguir con la misma política, porque han tenido una actitud las Fuerzas Armadas ejemplar en estos tiempos".