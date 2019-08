Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 08 de agosto

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Pide a Hacienda buscar acuerdo con partidos e INE



Afirmó que pedirá al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hablar con consejeros del INE y dirigentes de partidos a fin de lograr un acuerdo para que los institutos políticos devuelvan recursos que recibirán en 2020.



El Mandatario celebró que un partido, Morena, haya atendido su llamado a reducir las prerrogativas al 50 por ciento, aunque la mayoría de las fuerzas políticas ha mostrado resistencias.



"Celebro que haya respuesta de un partido, estamos hablando de un ahorro de cerca de mil millones de pesos, nada más un partido, mil millones significa el poder darle mantenimiento como a mil escuelas, a millón por escuela, mil escuelas que se están derrumbando y que se están cayendo, alcanzaría hasta para hacer un aula, impermeabilizar, pintar, arreglar los baños (...)".



"Sería extraordinario que vinieran aquí, nos ponemos de acuerdo con los dirigentes, los Gobernadores y se entrega el presupuesto a cada escuela".



"Hoy mismo le voy a pedir al Secretario de Hacienda que hable con los consejeros del INE y con los dirigentes de los partidos, porque a lo mejor se puede llegar a un arreglo conjunto, no lo descartemos.



-¿Seguirá con su llamado al recorte?, se le preguntó.



"Sí. No es presionar a nadie, es voluntario, pero hacerlo público, transparente, la vida pública cada vez más pública, quién es quién en la congruencia, quién es quién en ayudar al prójimo".



-Pero el PRI y el PRD resisten, se le planteó.



"Pero a lo mejor cambian de opinión (...) esto está empezando".



Descalifica movilizaciones campesinas



Descalificó las movilizaciones campesinas de protesta que fueron convocadas para este jueves.

En conferencia, el Mandatario acusó a los inconformes de buscar la entrega de dinero a organizaciones campesinas, como ocurría en el pasado.



"Hablando en plata, del movimiento campesino, lo de las movilizaciones, la inconformidad es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones y no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás".



Dijo tener pruebas de que las organizaciones se quedaban con parte o todos los recursos públicos, por lo que los apoyos no llegaban a los campesinos.



"Esta es una decisión que hemos tomado, todo el apoyo va a los campesinos, no a las organizaciones, no a intermediarios, porque tenemos pruebas de que no llegaba el dinero que recibían las organizaciones, llegaba a intermediarios y no a los campesinos".



"Llegaba con moche, con piquete de ojo, había un manejo de gestión, hasta lenguajes que se fueron acuñando durante el periodo neoliberal, había expertos en bajar recursos".



"Entregaban frijol con gorgojo y no presentaban cuentas, esto ya cambió, muchas organizaciones lo están entendiendo, otros se resisten, piensan que vamos a cambiar de opinión, no, se acaba el huachicoleo arriba y abajo".



Alerta Conagua por sequía en tres estados



Presente en la conferencia, Blanca Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre la situación hidrometeorológica del País y alertó por una sequía moderada generalizada en todo el territorio, pero extrema en las entidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz.



"Estamos en sequía moderada con situaciones ya extremas en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz".



"Es un año (2019) en el que ha llovido por debajo del promedio, esto nos ha llevado a una condición de sequía moderada".



"Si bien la temporada de huracanes ya inició, los picos se van a dar siempre en el mes de septiembre y hay un segundo pico alrededor del mes de octubre que es donde tenemos normalmente los huracanes más fuertes".



"Mencioné que estábamos en una sequía moderada, pero esperamos que con las lluvias que ya se están comenzando a intensificar nos recuperemos, esperamos tener una recuperación durante los meses de septiembre y octubre".



Penalizarán a empresas por retraso en TEO



Las empresas encargadas de realizar el proyecto del Túnel Emisor Oriente (TEO) serán penalizadas debido a que no terminaron la obra en el tiempo estimado, informó la titular de Conagua, Blanca Jiménez.



"No es buena noticia para las empresas, pero como no acabaron en la fecha que habían dicho se les va a aplicar una penalización".



Jiménez aseguró que luego de 11 años de construcción, el TEO está listo para operar en caso de que sea necesario para contrarrestar inundaciones por lluvias en la Ciudad.



"El túnel está terminado desde hace más de 6 semanas, antes de que iniciara la temporada de lluvias. La caja de caudales funciona a partir de esta semana, ya va a estar operativa".



"Ya este fin de semana (opera), es un túnel que sólo se opera bajo ciertas condiciones, depende dónde llueve y por dónde se vaya. Aún cuando esté operativo, no quiere decir que se ponga en operación esta semana, porque depende de las lluvias".



La funcionaria señaló que la obra tuvo un costo 4 o 5 veces superior al estimado e inició con un plan inapropiado, de ahí que se haya prolongado su construcción.



Celebra récord de medallas en Panamericanos



El Mandatario federal celebró el que deportistas mexicanos hayan logrado récord de medallas en Panamericanos celebrados fuera de México.



"Ya se rompió el récord que se tenía en medallas de oro en competencias afuera del País, es decir, en Panamericanos que se han celebrado fuera de México que tenía una marca de 24 medallas de oro y ya se llevan 26 y todavía faltan estos días, hasta el domingo, entonces están haciendo una muy buena labor, han tenido un buen desempeño deportistas mexicanos y por eso van a tener esta recompensa justa que se les van a entregar apoyos regresando a toda la delegación, a todos, 544 deportistas".



Reconoce errores en entrega de fertilizantes



Consideró que la inconformidad registrada en Guerrero por la entrega de fertilizantes obedece a los intereses de algunos grupos, pero también a errores en la aplicación del programa.



"Lo estamos atendiendo, si hay discrepancias a cerca de cuánto se entregó, hay un programa para que no se deje de entregar a todos los campesinos".



"Como hubo un cambio, hay inconformes, ahora opera el programa el Gobierno federal, además de que es el primer año y que seguramente se cometieron errores, es ensayo y error, además de eso hay inconformes porque eran los que manejaban el fertilizante, al grado de que bloqueaban caminos".



"Tengo el informe y me preocupó porque donde menos se ha entregado es en la Montaña, donde hay más pobreza, pero eso es por razones de inconformidad".



-¿Existe riesgo de hambruna?, se le preguntó.



"No, duele decir que en Guerrero y esa zona de la montaña es donde hay más problemas de desnutrición, para decirlo así, duele, hay hambre, es la región de México con más hambre, es de los estados del País con más problemas de falta de alimentación, es en Guerrero y esa región de la Montaña".



"Por eso es el único estado donde se decide entregar de manera gratuita el fertilizante, pero con este programa y con lo que estamos haciendo, contrario a lo que se sostiene con los inconformes, va a aumentar la producción y lo vamos a probar, van a tener más producción este año".



Vigilará Guardia transporte público en Edomex



Cuestionado sobre si la Guardia Nacional vigilará unidades del transporte público en Edomex, López Obrador indicó que sí.



"Sí porque están autorizados, por ley pueden hacer esta labor".



Reportan 15 mil 500 sismos en 7 meses



El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, informó en conferencia matutina que en los últimos 7 meses se han registrado 15 mil 500 sismos, en 18 Estados con alta sismicidad.



"La instrucción que hemos tenido del presidente desde el primer día es ser muy eficientes en la atención de las emergencias, tener una plena coordinación con las autoridades del Gobierno federal, de los Gobiernos estatales y de los Gobiernos municipales, y por supuesto que no exista corrupción antes, durante y después de la emergencia".



"Si vivo en la costa, en la montaña, centro del País, identificar a qué riesgos me encuentro expuesto. Tener un plan familiar de protección civil y discutir cuál es el riesgo y cómo tendría yo que atenderlo".