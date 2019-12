Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 05 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Hay libertades', dice sobre evangelización



Rechazó que la evangelización que hace Confraternice a becarios de 'Jóvenes Construyendo el Futuro' sea parte del programa, pero afirmó que hay libertades.



"No, hay libertades y nosotros respetamos al estado laico que significa al mismo tiempo garantizar las libertades religiosas y libertades en general. Somos respetuosos de creyentes y no creyentes".



"Ayer me dejo un escrito, un texto muy bello, el poeta Cardenal de Nicaragua y habla de Cristo el texto, dice que Cristo es amor, y bueno yo sostengo que hay que respetar todas las creencias religiosas y que tienen un fundamento humanista como se tuvo ese pensamiento hasta desde los griegos, antes del cristianismo, y lo interesante de todo esto es que haya respeto por todas las doctrinas y respeto por los libres pensadores, agnósticos, ateos".



-Estaba enterado, se le cuestionó.



"No, pero somos libres, y pues cada quien tiene garantizado su derecho a creer o no creer y yo como 'El Nigromante' Ignacio Ramírez que decía, siendo liberal porque lo era: 'yo me hinco donde se hinca el pueblo, yo respeto la religión del pueblo', eso es lo que puedo decir".



Respeta expresiones de LeBarón



Dijo respetar las declaraciones realizadas por Julián LeBarón, quien tachó de fracaso la estrategia de seguridad del Gobierno federal.



"Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de la ideas y se les dio información en la reunión la familia LeBarón-Langford como lo informamos con mucho respeto hacia ellos por su dolor".



"Ellos nos trataron también de manera respetuosa y una de las cosas que dijimos es que garantizamos su libertad de expresarse, a manifestarse, están haciendo uso de un derecho que tenemos todos los mexicanos, pueden ellos decir lo que sientan y nosotros vamos a ser respetuosos y llevar a cabo nuestro trabajo".



López Obrador también apuntó que la Fiscalía General está trabajando en las investigaciones y lo demás es aparte de las libertades.



"Si se está de acuerdo o no se está de acuerdo acerca de la petición que nos hicieron que iniciara con una oración se aceptó, ya ellos lo dijeron y yo también lo confirmo, por el respeto a todas las creencias".



En entrevista para Entredichos de Grupo REFORMA, Julián LeBarón afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno ha sido un fracaso, mientras que la solución está en la unidad de los ciudadanos.



Defiende 4T ante críticas de Cárdenas



Luego que Cuauhtémoc Cárdenas advirtió de una izquierda ausente y un posible sexenio perdido, el Presidente defendió la llamada Cuarta Transformación que encabeza su Gobierno en el País. Dijo que respeta a Cárdenas Solórzano y que no entrará en polémica porque en la democracia hay derecho a disentir.



"No estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual".



"Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del País, no es un simple cambio de Gobierno, es un cambio de régimen y el objetivo principal es desterrar la corrupción del País y vamos avanzando en ese propósito y eso nos lleva a que podamos hacer justicia".



Sobre la propuesta del ex candidato de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, el tabasqueño rechazó el planteamiento y reiteró que no se aumentarán los impuestos.



"No van a aumentar los impuestos ni va a aumentar la deuda. No va a haber una reforma fiscal, no me gusta llamarle así, porque ni siquiera es eso".



Alistan programa para impulsar maíz mexicano



López Obrador anunció que se alista un nuevo programa de apoyo a la producción de maíz, con la finalidad de reducir la dependencia del exterior.



En su conferencia de prensa matutina, en la que se presentaron programas de apoyo para impulsar la producción de arroz y trigo panificable, López Obrador lamentó que México sea el país que más maíz compra en el extranjero, a pesar de que ese grano es originario del territorio nacional.



"Va a haber un programa especial, además de éste, que vamos a anunciar para el maíz que ya incluye que podamos reducir la dependencia en maíz, porque es una contradicción, cómo si el maíz es originario de México y ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero, ¿por qué llegamos a eso?".



También confirmó que el 85 por ciento del arroz que se consume en el País se compra en el extranjero.



Asimismo, el Mandatario mencionó que también se alista un nuevo programa para lograr la autosuficiencia en leche, porque se compra al exterior más del 30 por ciento del producto, y hay posibilidad de aumentar la producción en el País.El Gobierno federal informó que más de 11 mil 900 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS como parte de un programa piloto.Al detallar el avance del plan para registrar a trabajadoras y trabajadores domésticos en el Seguro Social, que hoy cumple un año, Zoé Robledo, titular del Instituto recordó que en 2018 la Corte declaró discriminatorio excluir a las empleadas del hogar de la obligación de los patrones de registrarlas.Las empleadas afiliadas tienen un salario promedio de 5 mil pesos mensuales, indicó."En más de 20 años, 3 mil personas se afiliaron y en los 8 meses del piloto llevamos los 11 mil 947. No es la gloria, dado el universo tan grande de personas, pero es algo con lo que podemos trabajar", dijo Robledo.Por su lado, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó que se envió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo a la Cancillería y hoy lo firmará el Presidente. Asimismo, se presentará al Senado para su ratificación.Durante la mañanera, en Palacio Nacional, fue lanzado un spot que representa la lucha de las trabajadoras domésticas por sus derechos laborales. Robledo aseguró que la película "Roma", del cineasta mexicano Alfonso Cuarón que retrata la vida de una empleada del hogar, fue inspiración para mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas.Marcelina Bautista, del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar y el equipo de Alfonso Cuarón, señaló que el reconocimiento de sus derechos laborales se ha dado después de una larga lucha.Comentó que 99.2 por ciento de las empleadas carecen de contrato y 92 por ciento, de seguridad social, además de que viven en condiciones de marginación y pobreza y muchas sufren discriminación."Vamos a seguir fregando fregando por nuestros derechos, llevamos 20 años de lucha, fregamos y fregamos y lo logramos", expresó.Cuestionado sobre la venta de su libro durante su mensaje del 1 de diciembre en el Zócalo, el Mandatario federal dijo que admira a las personas que venden artículos en sus eventos."No quiero presumir, hay de todo, lo importante es que se está leyendo y la editorial puede dar el informe, da el informe, y donde vamos van a vender libros y revistas, de todo, desde hace mucho tiempo, hay un grupo de personas que los identifico y los admiro porque los más marginados, venta de libros y otros artículos que llegan cuando vamos de gira y son vendedores muy humildes que hacen gran esfuerzo, sus carritos ya muy viejos pero ahí van, llevan sus cajas, ponen sus ventas, los actos, yo los admiro mucho y los respeto y los quiero porque ya llevamos años así, visitando los pueblos".¿Por qué va en camioneta y no en el jetta?Dijo que ha estado usando una camioneta y no el Jetta para ir en carretera para estar más protegido ante un posible accidente."Me dicen mis adversarios cuando voy, aprovecho para contestar, bueno, donde quedó el Jetta, porque voy en una camioneta que hasta me rayé porque es modelo reciente, no blindada, tenemos dos, por qué voy en camioneta, me lo planteó una gente en Puebla ahora que fui a la fábrica de armas, por qué voy en camioneta, bueno porque es más fuerte en carretera, en el Jetta estoy más expuesto, no a que me vayan a hacer algo, a que si me pasa un accidente, también es fuerte el Jetta, no le quiero hacer mala fama pero esa es la explicación".