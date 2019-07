Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 04 de julio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Ordena investigar corrupción en PF



Tras asegurar que quienes dirigen las protestas de elementos de la Policía Federal (PF) no trabajan en la institución, el Presidente ordenó una investigación sobre corrupción en la corporación. El Mandatario insistió en que en las protestas de ayer hubo "mano negra", aunque aseguró que su Gobierno respeta el derecho a manifestarse.



"Cuando hablo de mano negra es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes, pertenecen a organizaciones de otro tipo".



-¿Quienes son?, se le preguntó.



"Hoy, a las 11 de la mañana, va a informar el Secretario de Seguridad Pública y es para que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados y no haya manipulación".



-¿Hasta cuándo lo van a permitir?, se le cuestionó.



"Que nos ayude la gente, no caer en chantajes, como cuando el huachicol, nos ayudó la gente".



"Esto no tiene ningún fundamento, nada absolutamente y ya ordené que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la PF".



"Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene costo en el mercado de 600 u 800 millones y lo compraron en mil 600 millones".



Quienes salieron de Guardia no reingresarán



Con las protestas realizadas ayer por la Policía Federal en la Ciudad de México, AMLO dijo que algunos elementos que ya estaban inscritos en la Guardia decidieron salirse y por ello no podrán reingresar.



"No pierden su trabajo pero ya no deben regresar a la Guardia Nacional porque esas indisciplinas no se deben de permitir".



"Hay más solicitudes de quienes quieren ingresar, y los que no quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos, ni se les quitan salarios, ni prestaciones, ni antigüedad, ni derecho de jubilación, ni de atención médica".



'No hay ahorro con Guardia'



Informó que en el caso de la GN no hay ahorros.



"Al contrario, se están contratando más elementos".



"No hay ahorro, al contrario, vamos a invertir más, porque no es un gasto es una inversión, porque no había protección a los ciudadanos, no había una corporación de seguridad pública, (la PF) era lo único que existía".



"No sólo 5 mil elementos los que se van a contratar, van a ser, cuando menos 50 mil más".



"No hay por ahí ningún ahorro"



Faltan 18 regiones de GN por desplegar



Ante el despliegue de la Guardia Nacional en el País, López Obrador dio a conocer que aún no llegan los elementos a 18 regiones.



El Mandatario explicó que de 150 regiones, el informe de este día precisa que faltan 18 por cubrir, pero las caravanas de los elementos van en camino, principalmente hacia el norte.



"Están llegando casi todos a su destino, falta que lleguen los que van hasta Baja California, ya casi todos están en sus regiones".



Felicita a EU por Independencia



López Obrador felicitó a Estados Unidos por el aniversario de su Independencia, que se conmemora este 4 de julio.



"Quiero enviar una felicitación al pueblo de Estados Unidos y a su Gobierno por la conmemoración de un aniversario más de la Independencia de ese país, es un día importante para el pueblo de Estados Unidos".



"Ellos lograron su independencia en 1776 y a partir de ahí se empezó a construir esa gran nación con la que deseamos tener siempre relaciones de amistad y de cooperación".



"Para quienes se puedan extrañar que yo recuerde este Día de la Independencia de Estados Unidos, quiero nada más señalar que, hasta hace poco, el Gobierno de EU, en la Casa Blanca inclusive, se recordaba el 5 de mayo, el triunfo de las fuerzas nacionales de nuestro País sobre el ejército francés, en la batalla de Puebla, es la fecha que se recordaba en Estados Unidos".



Sobre columnistas y reporteros



Al hablar de los columnistas a los que les pagaban mucho en sus medios y que recibían recursos del Gobierno, pidió a los dueños de los medios de comunicación que le bajen el sueldo a los de arriba y les suban a los de abajo.



"Columnistas un millón y un reportero 20 ¿No llega a 20, cómo cuanto, 8, 10, 12? Y un experto analista, gran escritor 500, periodista famoso hasta un millón, así como lo están escuchando, hagan la cuenta, se los dejo de tarea ¿Para cuántos periodistas alcanza un millón, eh? Pues toda la plantilla, uno, pero además están tan desprestigiados que ya no tienen ningún efecto, pero bueno no vayan a decir que ya estoy censurando y metiéndome a limitar la libertad de expresión".