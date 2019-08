Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 01 de agosto

Cd. de México.-Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



Justifica peor baja de PIB en 10 años



Cuestionado sobre que el primer semestre de su Gobierno fue el peor para el desempeño del PIB en 10 años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en todos los arranques de sexenio hay problemas.



"Miren el primero y segundo trimestre de Zedillo. Nadie habla de eso y Zedillo no sé por qué tiene la fama, a lo mejor porque rescató a algunos y convirtió las deudas privadas en deuda pública, tiene aceptación hasta de buen economista", dijo.



"El siguiente es Fox, solo con Calderón hubo aumento en los dos primeros trimestres, pero después hubo un derrumbe y fue cuando más dinero se obtuvo por la venta de petróleo al extranjero".



'Slim está dispuesto a invertir'



Tras asegurar que tiene buena relación con el sector empresarial, el Presidente afirmó que en su reunión de ayer con Carlos Slim en Palacio Nacional, el dueño de Grupo Carso le prometió que seguirá invirtiendo en el País.



"Ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de seguir invirtiendo en el País y es buena la relación y así con otros empresarios es buena la relación, les diría que es buena la relación", dijo en su conferencia de prensa.



Afirma confianza de empresarios



López Obrador reveló que hace cinco días se reunió con 10 de los empresarios más importantes del País en una comida en la casa de Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal y dijo que confían en el País.



"Fue un encuentro respetuoso, agradable, y se habló del País y de cómo ayuda todos a sacar adelante a México", comentó.



"Nadie habló de que van a invertir en otros países porque no hay condiciones en México, nada de eso".



Presumen avances contra sargazo



El Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, detalló los resultados del plan implementado por la dependencia por la contención del fenómeno del sargazo en el Caribe mexicano e informó que al menos 4 playas están libres de la planta, mientras que Tulum, Othón Blanco y Cozumel aún persiste.



"Debemos ver que donde se encuentra el sargazo son playas difíciles de acceder, entonces nos está costando trabajo", indicó.



"Estimamos que en mes y medio vamos a tener limpias ahí las playas".



Pide frenar extorsiones en Tabasco



El Presidente López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos para no permitir la corrupción en los estados y municipios y dijo que en el caso de la llamada 'Ley Garrote', en Tabasco, se busca que no haya extorsiones.

"Espero que en el caso de Tabasco no haya extorsiones y estos dirigentes que actúan de esa manera que también vayan entendiendo que ya no se puede estar pidiendo moches, chantajeando, extorsionando", expresó.Sobre la Ley de Extinción de Dominio, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, defendió los términos aprobados por el Congreso, tras considerar que los bienes tienen que asegurarse y venderse con rapidez."Se está procurando con la legislación que no se tarde mucho tiempo el proceso para devolverle al pueblo estos bienes", dijo el Mandatario, "hay un mecanismo que va a consistir en que un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal."Puede seguir el juicio, si resulta que esa retención era injusta, de inmediato el instituto le paga el valor del bien a la persona".El Mandatario admitió que el Gobierno no ha brindado todo el apoyo al sector deportivo, pero esperan ayudar a los atletas cuando vuelvan de su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, a quienes felicitó por ganar medallas."Tenemos nosotros una deuda con ellos, el Gobierno no les ha dado todo lo que merecen, pero ahora que regresen nos vamos a poner al corriente", aseguró."Ahora que regresen vamos a ayudar a todo este grupo de deportistas que están haciendo una extraordinaria labor y poniendo en alto el pueblo de México. Adelante, adelante, adelante, a seguir ganando medallas, es lo que les mando decir", agregó.

Alista cuarteles para GN

El Presidente informó que en breve iniciará la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional.

"Informo que está por iniciar la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional en todo el País, porque no va a pasar lo de antes, que mandaban a la Policía Federal y las hospedaban en hoteles, en campamentos, no, la Guardia Nacional va a tener sus instalaciones", afirmó.

"Por eso también para que nos comprendan más la austeridad, porque necesitamos instalaciones y equipo".