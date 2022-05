Llegan a Xbox Game Pass Assassin’s Creed: Origins y Ninja Gaiden: Master Collection

Microsoft anuncia la lista de juegos que se agregan en la primera mitad de junio a Xbox Game Pass, sobresalen Assassin’s Creed Origins y Ninja Gaiden: Master Collection

Después de varios rumores Xbox anuncia la llegada de dos de los juegos más destacados de Ubisoft a Xbox Game Pass, hablamos de For Honor y Assassin’s Creed Origins.

El primero se podrá descargar a partir de este 1 de junio, mientras que la aventura protagonizada por Bayek estará disponible a partir del martes 7 de junio.

Dentro de la lista también se pueden ver interesantes propuestas como Disc Room, un juego indie de Devolver Digital,así como Ninja Gaiden Master Collection, un recopilatorio que contiene los tres hack ‘n slash de Tecmo.

La lista detallada de los títulos que se integran a Xbox Games Pass es la siguiente:

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Consola y PC) – 1 de junio

Ninja Gaiden: Master Collection (Consola y PC) – 2 de junio

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Consola y PC) – 7 de junio

Chorus (Cloud, Consola y PC) ID@Xbox – 7 de junio

Disc Room (Cloud, Consola y PC) ID@Xbox – 7 de junio

Spacelines from the Far Out (Consola y PC) ID@Xbox – 7 de junio

No solamente llega Assassin’s Creed Origins a Xbox Game Pass

Además se integran varios contenidos adicionales para juegos que ya están disponibles en la plataforma.

Muchos de ellos ya disponibles como son el caso de la expansión de Top Gun Maverick para Microsoft Flights Simulator así como el DLC Knights of the Mediterranean para Age of Empires III: Definitive Edition.

Dentro de los perks más importantes que llegan en junio es el que debuta el 7 del mismo mes el cual esta enfocado en expandir el gameplay y habilidades de personajes dentro del juego de Assassin’s Creed Origins, indica Unocero.